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台灣豫劇團金蓮纏夢編劇王瓊玲踩蹺宣傳 東方芭蕾嘉縣公演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣豫劇團年度大戲《金蓮纏夢》（左起）主演張瑄庭、王海玲、編劇王瓊玲、蕭揚玲。圖／台灣豫劇團提供
台灣豫劇團年度大戲《金蓮纏夢》（左起）主演張瑄庭、王海玲、編劇王瓊玲、蕭揚玲。圖／台灣豫劇團提供

國立傳統藝術中心台灣豫劇團2022年度大戲「金蓮纏夢」，國內巡演，7、8日回到出身嘉義縣梅山鄉的編劇中正大學中文系所教授王瓊玲故鄉，嘉縣表演藝術中心演藝廳售票演出，王瓊玲踩蹺穿三寸金蓮為戲宣傳。

「金蓮纏夢」是豫劇團以頂級規格製作大型新創劇目，由豫劇皇后王海玲率當家花旦蕭揚玲、無敵辣旦張瑄庭聯合主演，由作家王瓊玲編劇、高雄文藝獎得主殷青群擔任導演，匯聚兩岸劇場菁英人才共同創作。

「金蓮纏夢」講述清末民初，女子從青春到老，一生被三寸金蓮裹腳布緊緊糾纏，除身體受捆縛及行動不便，也禁錮靈魂與想像；女子小時受制父母家，嫁作人婦後轉為夫家而活，甚少擁有對生命及生活自主權。歷時百年後，告別封建纏足傳統，為何女性依然難以丟棄象徵纏足高跟鞋？從強烈劇情高潮轉折間，不禁引發如此探問。

為完美呈演這齣具民俗色彩與在地情懷綺異故事，殷青群以「金蓮小腳」為靈感，安排劇中女性角色皆以譽為「東方芭蕾」踩蹺技藝演出，為一大看點。

王瓊玲說，古代千金小姐、大家閨秀，從4、5歲就被吃人禮教強迫裹小腳，開始殘缺人生。現代的台灣戲曲學院歌仔戲科的女生們，才14、15歲花樣年華，為助演「金蓮纏夢」，為跳好「銀河凌波舞」，勇敢練習艱苦萬分「踩蹺」功夫。

臺灣豫劇團2022年度大戲「金蓮纏夢」，編劇中正大學中文系所教授王瓊玲踩蹺穿三寸金蓮為戲宣傳。圖／取自王瓊玲臉書
臺灣豫劇團2022年度大戲「金蓮纏夢」，編劇中正大學中文系所教授王瓊玲踩蹺穿三寸金蓮為戲宣傳。圖／取自王瓊玲臉書
台灣豫劇團當家花旦踩蹺上演《金蓮纏夢》。圖／台灣豫劇團提供
台灣豫劇團當家花旦踩蹺上演《金蓮纏夢》。圖／台灣豫劇團提供

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