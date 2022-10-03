台灣豫劇團金蓮纏夢編劇王瓊玲踩蹺宣傳 東方芭蕾嘉縣公演
國立傳統藝術中心台灣豫劇團2022年度大戲「金蓮纏夢」，國內巡演，7、8日回到出身嘉義縣梅山鄉的編劇中正大學中文系所教授王瓊玲故鄉，嘉縣表演藝術中心演藝廳售票演出，王瓊玲踩蹺穿三寸金蓮為戲宣傳。
「金蓮纏夢」是豫劇團以頂級規格製作大型新創劇目，由豫劇皇后王海玲率當家花旦蕭揚玲、無敵辣旦張瑄庭聯合主演，由作家王瓊玲編劇、高雄文藝獎得主殷青群擔任導演，匯聚兩岸劇場菁英人才共同創作。
「金蓮纏夢」講述清末民初，女子從青春到老，一生被三寸金蓮裹腳布緊緊糾纏，除身體受捆縛及行動不便，也禁錮靈魂與想像；女子小時受制父母家，嫁作人婦後轉為夫家而活，甚少擁有對生命及生活自主權。歷時百年後，告別封建纏足傳統，為何女性依然難以丟棄象徵纏足高跟鞋？從強烈劇情高潮轉折間，不禁引發如此探問。
為完美呈演這齣具民俗色彩與在地情懷綺異故事，殷青群以「金蓮小腳」為靈感，安排劇中女性角色皆以譽為「東方芭蕾」踩蹺技藝演出，為一大看點。
王瓊玲說，古代千金小姐、大家閨秀，從4、5歲就被吃人禮教強迫裹小腳，開始殘缺人生。現代的台灣戲曲學院歌仔戲科的女生們，才14、15歲花樣年華，為助演「金蓮纏夢」，為跳好「銀河凌波舞」，勇敢練習艱苦萬分「踩蹺」功夫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言