嘉縣東石溝渠魚群大量暴斃 疑水溫升高缺氧造成
嘉義縣東石鄉永屯村圳溝，今天浮出大批魚群屍體散發惡臭，縣府獲報通知公所清除魚屍，初步研判是氣溫偏高，公共水域水底沼氣上升，水中溶氧降低，造成魚隻缺氧死亡。
東石鄉永屯村流往朴子溪的圳溝，今天中午浮出大批魚群屍體，佈滿整個溝渠，畫面怵目驚心且散發惡臭。
嘉義縣環保局接獲民眾通報，馬上前往瞭解，並通知公所清除魚屍。環保局水污染防治科長謝政哲告訴中央社記者，已經派員採樣送驗，確認是否有重金屬等污染情形，不過現場觀察溝渠優養化嚴重，不排除氣候炎熱造成。
農業處漁業科長張建成接受中央社記者電訪表示，初步研判是這二天秋老虎發威，氣溫偏高，導致公共水域的排水溝或埤塘水底沼氣上升，水中溶氧降低，公共水域不像養殖魚塭可以用水車增氧，容易讓魚隻缺氧死亡。
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