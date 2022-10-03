張麗善為全民運動會選手授旗 拿出獎助金計畫鼓勵選手

111年全民運動會10月8日起在嘉義縣舉辦，雲林縣長張麗善今為縣內代表隊授旗，共有代表隊職員170人、運動員388人，將參加22個競賽項目，張麗善不只勉勵選手，盼展現出平時最佳表現，更頒發加菜金慰問辛苦練習的選手，表示會把優秀選手留在縣內培養，讓選手未來有發光發熱的機會。

張麗善表示，雲林縣有「績優選手表揚機制及績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫」，落實運動選手4級銜接制度、提供優良培訓環境，將優秀選手留在雲林專注練習，未來發揮所長站在國際舞台爭光，像新世代的陳奎儒、鄭竹玲、李晴晴、楊睿萱，都是接受培訓獎助金計畫的體壇菁英。

張麗善也說，雲林將在民國114年承辦全國運動會，以「雲林競艷 精彩無限」為主題，為提升賽事品質，已在虎尾高鐵運動園區興建可容納1萬5000人、符合國家標準的田徑場，預計114年6月完工，歡迎全台民眾蒞臨為選手加油打氣。