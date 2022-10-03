重陽敬老禮金晚發 嘉縣大林鎮長與代表會主席槓上

嘉義縣大林鎮長簡志偉今天辦重陽敬老禮金發放說明會，會上表示，沒有不發，只是延後12月發放，直指是受限於代表會的約束，延後發放；對此代表會主席謝明瑞批評，3年來鎮長都拒絕編列1000元重陽敬老金，才導致晚發，簡志偉應向大林鎮民道歉！雙方因重陽敬老禮金發放議題開戰。

簡志偉說，近來許多鄉親議論，公所今年不發重陽敬老禮金了，大林鎮公所澄清，沒有不發，只是遵循「嘉義縣大林鎮重陽敬老禮金發放自治條例」修法後的規定延後發放。

大林鎮公所指出，今年4月6日審酌公所財務狀況稅收穩定，召開鎮務會議修正本鎮重陽禮金發放自治條例，決議提高重陽禮金發放金額；同年5月，公所於代表會第21屆第7次定期大會提出本修正自治條例，經代表會另行提案修正並議決通過「嘉義縣大林鎮重陽敬老禮金發放自治條例」修正案，法規中修訂，滿65歲至89歲長者致贈1000元，90歲至99歲長者致贈2000元，100歲以上長者致贈3600元。

大林鎮公所表示，因法案中將增加禮金的生效日期訂為民國112年元月1日生效，而自治條例中的第五條之二，把重陽節敬老金發放日期修正為11月30日過後至12月30日前發放完畢，也就是今年12月1日以後，長輩才能領到那500元禮金。

鎮長簡志偉表示，對百姓有利的政策，應盡速施行，才不會使民眾的權益受損，然而公所做為行政機關，仍須遵守立法機關的法律約束，此為依法行政的基本原理原則。

簡志偉說，對於鄉親質疑今年領不到重陽敬老禮金，他也感到無奈，並澄清道歉，今年重陽敬老禮金一樣會發放，只是受限於代表會的約束，延後發放，還請長輩們體諒，也期待明年開始，禮金加碼的幸福好事到。

「簡志偉要向大林鎮民道歉！」大林鎮民代表會主席謝明瑞說，與其今天在那開記者會斷章取義，不如詳細說明，為何連續3年都拒絕代表會請你編列1000元重陽敬老金？導致自去年開始，大林鎮長輩的重陽敬老金就晚發。