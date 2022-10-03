國慶焰火在嘉縣 將施放2萬5千發結合水舞光雕

2022年國慶焰火10日晚間將於故宮南院西側施放，有別過往，除了超過2萬5000發焰火彈外，結合水舞光雕、無人機及交響樂團跨媒介演出長達45分鐘，立法院長游錫堃邀大家一起觀賞。

嘉義縣府今天在縣府中庭舉辦2022年國慶焰火記者會，國慶籌備委員會主委游錫堃、內政部次長陳宗彥、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文等人出席，由嘉義縣文化觀光局長許有仁進行國慶焰火彙報說明，並欣賞台北愛樂管弦樂團現場演出。

許有仁說，今年國慶焰火有別於過往，除了超過2萬5000發焰火彈外，施放過程結合水舞光雕、無人機，搭配台北愛樂管弦樂團現場演奏，時間達45分鐘，分為四大段落：「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」。

許有仁指出，台北愛樂管弦樂團將現場演出曲目「阿里山的日出」、寶島歌王「葉啟田組曲」、鄧雨賢「四月望雨」組曲、及台客天團「伍佰&China Blue組曲」，精采演出結合故宮南院綺麗風景，創造國慶焰火的無限可能。

游錫堃接受媒體聯訪表示，嘉義風景秀麗，人文薈萃，玉山山脈、阿里山山脈都位在嘉義，現在還有故宮南院坐落於此，這次的施放讓全台民眾可以目睹嘉義之美，那天國家重要人物都會來，大家一起來參觀。

翁章梁指出，國慶焰火自2004年後，相隔18年再次移師嘉義縣辦理，這次的活動可以增加嘉縣國慶連假的觀光旅遊效益，同時提升城市能見度，要讓國人看到「農工大縣，正在實現」的嘉義新風貌。

嘉義縣府表示，10日下午2時開始，故宮南院及周邊活動場域「太子大道」及「本次活動南轉運站」旁設有國慶焰火市集，包含嘉義特有品牌、在地攤商及商圈店家等400攤美食，鄰近區域還有1萬2000個免費停車位供民眾使用。

嘉義縣文化觀光局局長許有仁3日進行國慶焰火彙報說明，指出2022年國慶焰火10日晚間將於故宮南院西側施放，提供1萬2000個免費停車位讓民眾使用。 中央社