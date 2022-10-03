嘉市蛋黃區社宅「博愛安居」開工 最大3房31坪

嘉義市博愛路二段大潤發對面的社會住宅「博愛安居」今天動土，最遲2026年6月完工，將提供206戶，也含1間日照中心。市府表示，接近完工再辦抽籤等；市長黃敏惠當場向內政部長花敬群要求，盼社宅增停車空間，花敬群說，社宅停車場本來就是公用，若有停車需求再與市府一起規畫。

國家住宅及都市更新中心表示，博愛安居位於省道，前往僑平國小、垂楊國小，和嘉義車站、大潤發、衛福部嘉義醫院等車程都5分鐘內，屬蛋黃區；將為地上13層、地下3層，汽車位120個、機車212個，大門在博愛路邊，停車場出入口為友忠路546巷。

住都中心指出，套房為12坪共92戶，兩房型23坪共83戶，3房型31坪有31戶，且各戶獨立排氣，防止管道間傳染，也不會有公寓常見浴室飄菸味；浴廁的管路等設置吸氣閥，避免垂直管道病菌蔓延。

花敬群說，博愛安居將取得防震標章，配有3個地震監測儀，未來地震會通知住戶，比中央通報還快，震後會做結構安全評估；社宅也會有社福空間、社區集會空間，建物會退縮，1樓外圍可慢跑，「每個社宅都是鄰里的小公園」。

黃敏惠、立委王美惠等人參加開工典禮，黃敏惠說，原本1、2、3房的比例為6比3比1，去年由王美惠安排下拜會中央，調整為4比4比2。屆時提供設籍嘉市或在嘉市就學、就業、無自有住宅，而40%出租給弱勢者。

黃敏惠今致詞說，希望還未開工的社宅，能增加停車空間，解決市區停車問題；花敬群受訪回應，社宅住戶開車的比例不高，每個社宅也不可能做到1戶1車位，但絕對有多餘車位可以釋出，供鄰近住戶來使用，全國社宅的停車場管理是一樣標準，一起抽籤輪流使用，社宅停車場本來就是公共停車場，有進一步需求，願跟市府在整個市中心整體規畫，多重管道解決停車困難。