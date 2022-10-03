台南「學甲上白礁」登錄國家重要民俗 黃偉哲前往祝賀

台南市百年民俗「學甲上白礁」經文化部通過為國家重要民俗，9月公告為台南第6項重要民俗。市長黃偉哲今前往學甲慈濟宮祝賀、張貼紅紙。

黃偉哲表示，這不只是對學甲慈濟宮的肯定，對台南市文化古都來說，也是很大的光榮，這項肯定無論是在宗教上及文化上都有非常重要的意義。

市府表示，相傳學甲先民明鄭時期來台拓墾，逐漸形成今日13庄規模，早年先民於保生大帝聖誕期間，都前往福建白礁鄉祖廟謁祖請火，稱「上白礁」，後因海上風險改於先民登陸地遙祭，年年舉辦，每4年進行刈香遶境。現留存最早文物為1886年（清光緒12年）謁祖所用花瓶一對，及1920年（民國9年）刈香路關圖，證明民俗迄今已維持至少1百多年。

「學甲上白礁」具諸多在地特色，例如儀式性的宮內祭典、白礁亭祭典、將軍溪畔的「請水火香」；香陣隊伍中的輦宮文化、真人藝閣、文武陣頭、蜈蚣陣、報馬牛；各庄頭設置點心站等一直留存、展現強勁韌性，廟方長期自主傳承，甚至近年將已中斷許久的藝閣、北管、採茶舞等重新恢復，更修復民國70年代的民俗影像，為地方保留珍貴記憶。

「學甲上白礁暨刈香」民國97年登錄為台南市無形文化資產，文化部登錄重要民俗名稱為「學甲上白礁」，為台南市第6個中央登錄重要民俗。

黃偉哲表示，非常榮幸代表台南185萬市民貼祝賀紅紙，非常感謝慈濟宮與在地信眾的長期努力、文化部文化資產局多次訪視輔導，及市府積極爭取，傳承百年的「學甲上白礁」獲登錄國家重要民俗，是對參與學甲人最大的鼓勵與肯定，也是南市無形文化資產的一大榮耀。