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時力陳建大明參選台南市議員 總部打造成藝文空間

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息。圖／總部提供

年底選舉接近，各參選人紛紛成立競選總部，台南市安南區市議員參選人、時代力量提名的陳建大明最近也成立總部，藝術出身的他，總部充滿藝術氣息，不僅有書籍、藝術作品，還有獨創的塗鴨大門，希望吸引選民把總部當成藝文空間，進來走走逛逛。

總部最近開幕，時代力量黨主席、立委陳椒華也到場，贈送陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「撩落去！」，為居住正義、勞工正義、親子正義、數位治理打拼。

陳建大明畢業於台南藝術大學研究所，曾被文建會（文化部前身）選為紐約駐村藝術家，返台後曾擔任高雄著名的駁二特區藝術總監，高雄城市光廊、仁愛光雕公園等公共藝術創作，在藝術界頗有名氣，藝術之外，他還從事社會運動，擔任台南社區大學理事長及台南市空汙防自救會召集人等。

他還為總部取了美美的名字「水水台江」，內部陳列攸關台江文史、政治、社會雕塑等書籍，並佈置具創意巧思的藝術作品。特別保留原有空間在入口玻璃門上的貼字字樣「運動損傷、推拿整復」，而在左右兩側新增「社會正義、台南市政」呼應，形成幽默且意有所指的有趣畫面，有別於一般的政治口號。

當夜間鐵捲門放下後，映入眼簾的是塗鴉風格，充滿活力的海上跳躍鯨魚，象徵過往台江鯨豚成群的壯闊豪情，堪稱最富藝文氣息與學習精神的競選總部。

陳椒華表示，過去跟陳建大明在反空汙遊行等多個環保運動都有合作，知道為人父的他這麼努力推動環境保護，也是為了保護他的孩子能夠在免於污染的環境下成長，陳椒華相信陳建大明能化小愛為大愛，進軍市議會後，為安南區以及全台南的市民朋友捍衛環境。

陳建大明競選總部同時也是陳椒華委員在安南區的服務處，為鄉親提供中央連同地方層級的服務。

台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息，門口的字樣呈現趣味。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息，門口的字樣呈現趣味。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明的競選總部很有藝文氣息。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明競選總部成立，黨主席陳椒華（左）到場送上雨鞋。圖／總部提供
台南市安南區時代力量提名議員參選人陳建大明競選總部成立，黨主席陳椒華（左）到場送上雨鞋。圖／總部提供

陳椒華 台南市選舉 2022大選

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