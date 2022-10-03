時力陳建大明參選台南市議員 總部打造成藝文空間

年底選舉接近，各參選人紛紛成立競選總部，台南市安南區市議員參選人、時代力量提名的陳建大明最近也成立總部，藝術出身的他，總部充滿藝術氣息，不僅有書籍、藝術作品，還有獨創的塗鴨大門，希望吸引選民把總部當成藝文空間，進來走走逛逛。

總部最近開幕，時代力量黨主席、立委陳椒華也到場，贈送陳建大明一雙長筒雨鞋，勉勵與安南區農漁民朋友和在地鄉親站在一起，勇敢「撩落去！」，為居住正義、勞工正義、親子正義、數位治理打拼。

陳建大明畢業於台南藝術大學研究所，曾被文建會（文化部前身）選為紐約駐村藝術家，返台後曾擔任高雄著名的駁二特區藝術總監，高雄城市光廊、仁愛光雕公園等公共藝術創作，在藝術界頗有名氣，藝術之外，他還從事社會運動，擔任台南社區大學理事長及台南市空汙防自救會召集人等。

他還為總部取了美美的名字「水水台江」，內部陳列攸關台江文史、政治、社會雕塑等書籍，並佈置具創意巧思的藝術作品。特別保留原有空間在入口玻璃門上的貼字字樣「運動損傷、推拿整復」，而在左右兩側新增「社會正義、台南市政」呼應，形成幽默且意有所指的有趣畫面，有別於一般的政治口號。

當夜間鐵捲門放下後，映入眼簾的是塗鴉風格，充滿活力的海上跳躍鯨魚，象徵過往台江鯨豚成群的壯闊豪情，堪稱最富藝文氣息與學習精神的競選總部。

陳椒華表示，過去跟陳建大明在反空汙遊行等多個環保運動都有合作，知道為人父的他這麼努力推動環境保護，也是為了保護他的孩子能夠在免於污染的環境下成長，陳椒華相信陳建大明能化小愛為大愛，進軍市議會後，為安南區以及全台南的市民朋友捍衛環境。