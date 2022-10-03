台南鹽水數位機會中心揭牌 黃偉哲：努力縮短城鄉差距

台南市鹽水區月津國小設立「鹽水數位機會中心」今天揭牌。將開辦免費數位應用課程活動，希望提升民眾資訊能力，行銷在地特色並縮短數位城鄉差距，提升民眾數位生活。

市長黃偉哲表示，台南推動數位機會中心（Digital Opportunity Center，DOC）16年，已在大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、西港、東山與學甲等區設置績效卓著。

為提供鹽水地區民眾資訊學習需求，教育局向教育部爭取在月津國小新設鹽水DOC據點，依鹽水地區產業、文化特色與民眾學習需求，開發多元實用數位課程，打造友善數位環境。

黃偉哲感謝各教育單位協助，大家共同在歷史悠久的鹽水小鎮，打造科技數位學習中心，縮短古風小鎮與城市之間的數位落差。

他說，去年台南因應疫情停課不停學政策，廣受各界好評，不僅率全國之先，成效更外溢到其他縣市，嘉惠全國學子。也期待數位機會中心能在科技、科學教育上，幫助大家挖掘更多的興趣，進而提高數位資訊能力。

月津國小校長丁女玲表示，鹽水數位機會中心與鹽水區公所、橋南社區發展協會、鹽水觀光商圈、武廟、大眾廟及鹽水區各里攜手合作，從地方文化延伸設計適合中高齡長者的特色課程。今年更帶領長者深入鹽水橋南社區探查百年建物特色，製作百年建物數位影像紀錄，甚至將此多媒體數位課程推進到坔頭港里、汫水里及竹林里等偏遠聚落來服務當地民眾。