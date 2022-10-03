斗六雙十社造嘉年華熱鬧登場 森巴舞、大型道具吸睛

雲林縣斗六市最接地氣的大型社造嘉年華將在雙十節熱情登場，與雲林街頭藝人第3屆音樂會一起在膨鼠森林公園舉辦，因疫情停辦一年後，22個社區摩拳擦掌、做足準備，不只精心製作特色服裝，也準備厲害的大型道具，今在斗六市公所舉辦啟動記者會，邀請大家歡慶雙十，一起跳森巴舞。

林聖爵說，今年斗六雙十社造嘉年華，除了22個社區隊伍報名，也吸引13組外縣市學校、表演團體報名，共有35組隊伍參加活動，是歷屆最多；期許社區針對自身特色，在遊行中展現社區活力、魅力，不只促進社區情感聯繫，更能推廣在地民俗、人文特色。

斗六市公所表示，雙十節當天下午1點30分，在會由十三社區的太鼓陣開場，下午2點熱情森巴舞嘉年華正式上場，也安排雲林縣街頭藝術協會理事長李冠旻帶領20多組街頭藝人輪番上陣，包括樂團演奏、歌手演唱、魔幻藝術、活物表演及小丑歡樂秀。