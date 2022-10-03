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自備環保杯起效應 台南給綠點可折抵、兌換商品

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵民眾外帶飲料也自備環保杯，推出換綠點優惠活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局鼓勵民眾外帶飲料也自備環保杯，推出換綠點優惠活動。記者鄭惠仁／翻攝

台南環保局鼓勵民眾外帶飲料也自備環保杯，即日起至11月15日推出「台南杯杯，十在優惠」活動。自備非一次性飲料杯購買飲品並與店家或攤商合影，上傳至個人社群網站，可獲環保綠點1000點。活動期間兌換次數不限，但每個帳號每天限定1次。

環保局表示，環保署「自備飲料杯省5元」政策7月1日上路，稽查發現，大多數業者均配合政策，店家也反映消費者自備杯的比例由不到1成逐步提升2至3成。南市相關管制店家約5000家，若平均每家店每天約10名消費者自備環保杯外帶，每月約可減少100萬個一次性飲料杯，減少的飲料杯高度約可繞行學校操場500圈。

環保局指出，消費者在11月15日前，只要自備非一次性飲料杯盛裝購買的飲品，與店家或攤商合影，並將照片上傳至Facebook 或Instagram公開貼文及打卡，並加入指定hashtags「台南杯杯十在優惠」，消費當日回傳截圖或貼文連結至「台南杯杯」Line@官方帳號（ID: @328idvap）。經確認無誤後，1周內會透過Line訊息提供環保綠點1000點兌換資訊。活動期間每個Line帳號每日限定兌領一次，期間兌換次數不限。

環保局長謝世傑表示，「台南杯杯十在優惠」活動不限定在連鎖店家，早餐店、菜市場、商圈、夜市等等，只要符合「自備」、「實質購買」、「確實以自備杯盛裝飲品」3要件即可參加，活動估計可減少約4萬個一次性飲料杯。

「環保綠點」可用於購買綠色商品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，每100點可折抵1元，可兌換、折抵取得環保標章，碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章 (CAS)、有機傳產品標章、產銷履歷(TAP）認證等環保商品；也可兌換電子優惠券至環保局藏金閣、環保標章旅館、生態及環境教育場所，即享有住宿、門票等折扣優惠。

台南 環保

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