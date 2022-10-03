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台南新營期待多年老人文康、興業里活動中心 今天啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝
台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝

台南新營區老人文康活動中心及興業里活動中心今天啟用，市長黃偉哲與地方人士、社區居民一同見證。黃偉哲表示，新營是溪北生活重心，區內65歲以上長者有1萬4千多人，期盼新活動中心提供長輩、里民舒適活動場域，舉辦更多社區休閒娛樂活動，也促進社區情感交流。

黃偉哲表示，活動中心啟用是地方社區盛事，未來也會持續充實內部設施與機能，並與文化中心等單位合作舉辦各種活動。很謝謝議會全力支持能夠即早發包，如果現在才發包的話，恐怕不止這個價錢，因此特別謝謝。

他說，當然內部裝潢還有內部設施更完善就能夠提供更多功能，現在房子只是遮風擋雨，我們將來還是會充實內部的機能跟功能，能提供更好的一個休閒地方。將來不僅是要辦平安宴或辦什麼喜宴，可以辦很多活動，我們熱切的期待。

新營區公所表示，活動中心由地方議員及里長多年來積極爭取整修經費， 依據在地民眾的使用需求，改善內部空間，並提升設備環境，希望提供一專屬空間，讓當地長輩與里民舉辦學習、康樂及休閒相關活動，能有更舒適的活動空間。

新營區長翁振祥表示，活動中心營運增加區域服務量能，希望長者能就近獲得協助，也發揮鄰里互助，未來也將陸續提供更多服務。

台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝
台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝
台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝
台南新營地方期待多年老人文康、興業里活動中心今天啟用。記者周宗禎／翻攝

黃偉哲 台南 銀髮族

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