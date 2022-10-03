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台南做工行善團志工齊聚 假日持續助弱勢建築希望家園

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝

參與台南勞工局做工行善團隊的台南市電氣工會、木工工會和油漆工會，昨天分別到下營區、麻豆區施工修繕破舊漏水的房子，同時另一組木工志工前往官田區二手家具倉庫搬運家具，將衣櫥、桌椅、床組等家具送到這兩戶修繕案家，改善弱勢民眾的生活環境。

電氣工會和木工工會志工一同到下營區為案家修屋。電氣志工施工電線配置、燈具安裝，木工志工分組在客廳和臥房天花板設輕鋼架，以及廚房、浴室天花板塑膠板、隔間牆壁美化板施工，希望讓案主有安全、更舒適的居住生活。

勞工局人員說，台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香也帶來下營名產燻茶鵝及飲品慰勞志工，志工夥伴們都十分開心。

麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，分別由泥水工會、電氣工會、金屬工會、鋁製品工會和木工工會接力，陸續完成屋頂搭建、衛浴設備、鋁門窗安裝、電線配置及燈具安裝，以及廚房、浴室牆壁及臥室地坪磁磚鋪設。

油漆工會志工到案家服務，進行牆壁油漆粉刷美化施工。

局長王鑫基表示，十分感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護台南這個富饒人情味的城市。做工行善團隊志工至安南區完成個案會勘，將在下周四安排泥水工會拆除，緊接著國慶連假也會進行施作，齊心幫助弱勢勞工朋友建造一個安心居住、無畏風雨的家。

台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
台南做工行善團齊修繕，助弱勢家庭建築希望家園，記者周宗禎／翻攝
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台南 勞工局 漏水

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