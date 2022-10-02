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嘉義市擴大國小到高中師生免費接種流感 5日起入校打

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府擴大準備公費四價流感疫苗，讓國中小到五專的教職員都能免費打，本月5日起安排醫院，進入校園幫打。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府擴大準備公費四價流感疫苗，讓國中小到五專的教職員都能免費打，本月5日起安排醫院，進入校園幫打。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府擴大準備公費四價流感疫苗，讓未符合公費接種條件的市民，包括身障者、登記在案的托育人員、國中小到五專的教職員也能免費打；市府教育處指出，5日起委託5間醫療院所入校園施打，屆時所有師生一次完成接種，校園更完善的保護力。

市府教育處指出，原本公費對象僅國小到到高中職及五專學生，嘉市擴大到這些學校的教師也能免費接種，協助入校施打醫院，包括台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院。

教育處規畫，本周三起陸續開打，5日由慶昇醫院進入民族國小、台中榮總嘉義分院到蘭潭國小；6日則為慶昇醫院到世賢國小；7日是慶昇到興嘉國小、陽明醫院到大業國中、部立嘉義醫院到興華中學，一路打到11月18日。

教育處提醒，接種前1天別熬夜，當天記得帶健保卡，相關資訊也可以上市府衛生局官網「流感疫苗專區」查詢。

教育處長林立生說，感謝市長黃敏惠體恤教職員工的工作因素，自費提供嘉市國中小、五專教職員工免費接種服務；嘉市教師工會林文章理事長也說，此次市府政策能將其納入，也是對教育人員的關心表示肯定。

嘉義 流感疫苗

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