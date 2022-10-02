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第五屆纖維創作獎即日起展出 陳君岱一人獲雙料首獎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
副市長黃國榮（左）頒獎給纖維藝術工作者陳君岱，她分別以「+1」與「腦內風景Scenery in Mind」囊括雙料首獎。圖／文化局提供
副市長黃國榮（左）頒獎給纖維藝術工作者陳君岱，她分別以「+1」與「腦內風景Scenery in Mind」囊括雙料首獎。圖／文化局提供

台中市纖維工藝博物館舉辦「第五屆纖維創作獎」今頒獎，分為「生活類」與「藝術類」二類，共196件作品參賽，纖維藝術工作者陳君岱分別以「+1」與「腦內風景Scenery in Mind」囊括雙料首獎。

文化局指出，這屆「生活類」及「藝術類」首獎均由藝術家工作者陳君岱獨得。生活類首獎作品「+1」，精巧的竹編籮筐造形結合金工，展現具體而微的世界觀，生活器物變成首飾展現獨特性；「腦內風景」初見如巨大雕塑的量體，細看則是焚燒過已碳化的紙張，視覺極具張力，以紙張試圖捕捉時間流逝的痕跡，卻徒留惆悵，如同電話簿已在生活中消失，強烈的主題性及藝術意涵，兩項作品均得到評審團青睞，獲得雙料首獎肯定。

副市長黃國榮說，台中市曾是編織品工業重鎮，在地的藺草工藝、紡織產業曾為台灣帶來經濟利益。纖維工藝博物館舉辦纖維創作獎以來，發掘優秀纖維工藝創作，也希望能吸引更多人投入纖維工作領域。台中綠美圖即市立美術館將於114年正式營運，屆時可提供藝術家更多展出和發揮空間。

得獎作品自即日起至12月4日在纖維工藝博物館1樓創纖基地展出，館內也展出「纖維工藝的生活時尚」常設展、「0與1的奧秘－當代提花織物探索」、裝置藝術「光影織間」及戶外纖維植物區「綠野纖蹤」。

第五屆纖維創作獎生活首獎陳君岱的作品「+1」。圖／文化局提供
第五屆纖維創作獎生活首獎陳君岱的作品「+1」。圖／文化局提供

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