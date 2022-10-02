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全身60％燒傷、雙手險截肢…她靠女兒一句話爬出深淵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美髮師喵喵（右）全身2到3度燒傷面積達60%，接受25次手部、臉部重建手術後，她終於重拾美髮工作，成為復健楷模之一。圖／陽光基金會桃竹中心提供
美髮師喵喵（右）全身2到3度燒傷面積達60%，接受25次手部、臉部重建手術後，她終於重拾美髮工作，成為復健楷模之一。圖／陽光基金會桃竹中心提供

陽光基金會桃竹中心今天舉辦年度復健表揚活動，活動焦點之一，是接受25次手部、臉部重建手術的美髮師喵喵（化名），她在880天的復健後，終於能夠重拾美髮工作。曾深陷人生谷底的她，鼓勵還在復健的傷友們，「遇到了就要去面對，只要堅持、努力，一定會看見成效。」

陽光基金會桃竹中心今年選出6位復健楷模， 喵喵（化名）是其中之一。喵喵從事美髮業近16年，2年前發生燒燙傷意外，全身2到3度燒傷面積達60%，因燒傷深度太深，雙手差點截肢，回想在醫院的那段日子，喵喵痛不欲生，即使當下有意識，卻只能看著雙手布滿鮮血，自己卻什麼都不能做。

「怎麼會燒成這麼嚴重，會不會要靠家人服侍我一輩子？」喵喵不諱言，在加護病房2個多月，每晚都會被噩夢驚醒，當女兒第一次來到加護病房探視時，自己全身包裹紗布、插著管，好多話想對女兒說卻無法開口，連想牽女兒的手都沒辦法。

正當喵喵絕望不已時，女兒淚流滿面地鼓勵她「會好起來的！」因為這一句話，她決定堅強。兩年多來進行25次重建手術，包含鼻子和眼睛都經過重建，手術的後遺症，讓她呼吸沒過去順暢、眼睛容易乾澀，光日常的洗澡、換藥，就必須耗時3到4個小時，儘管如此，女兒還是支持她最大的力量。

為恢復日常生活，喵喵每天準時從早上9點復健到下午4點，過程中沒想過放棄，當能再次用雙手開車時，喵喵直呼感動不已，現在她也再次拿起剪刀，並舉辦6場義剪，希望自己從被幫助的角色轉變成「助人者」，為更多人服務，回饋社會。

復健 手術

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