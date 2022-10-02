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南市表揚績優民政志工 黃偉哲：有無獲獎都是第1名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左一）今天頒獎表揚績優民政志工。圖／南市民政局提供
台南市長黃偉哲（左一）今天頒獎表揚績優民政志工。圖／南市民政局提供

台南市民政局今天下午表揚234績優民政志工，其中新營區公所許麗美、學甲區公所郭莊阿嬌，分獲衛福部志願服務績優金牌獎、銅牌獎，市長黃偉哲除恭喜外，強調，不論有沒有獲獎，每名志工在他和市民的心中，都是第1名。

黃偉哲表示，志願服務是社會溫暖的力量，政府資源有限，但民間力量無窮，志工是寶貴且重要的人力資源。民政志工與區里行政、戶政或是自治部分等多項業務都相關，是重中之重。

今日表揚大會的績優民政志工中，新營區公所許麗美獲得衛生福利部志願服務績優金牌獎，累計的志願服務時數8489小時；學甲區公所郭莊阿嬌獲得衛福部志願服務績優銅牌獎，累計志願服務時數4206小時。受表揚志工中，最年志工長為中西區公所現年85歲的張雪玉。

民政局長姜淋煌指出，民政志工為區公所第一線為民服務人員，市府藉由表揚大會肯定並激勵各公所長期服務的績優志工，感謝志工夥伴們願意擔起責任，付出時間與辛勞成為推動市政的好幫手。

金牌 衛福部 黃偉哲

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