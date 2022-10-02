台南市生態保育學會辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘

台南市生態保育學會號召近百社區民眾、老師學生及海巡官兵今天在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動，「要守護學甲濕地美麗的生態之美，讓黑面琵鷺有個乾淨的家」。市府農業局保育科長朱健明及學會理事長邱仁武呼籲大家共同維護學甲濕地生態環境。

邱仁武說，學甲濕地生態園區位於學甲急水溪灘地，連續11年紀錄到黑面琵鷺棲息，且有全台濕地少見的灰胸秧雞及台灣招潮蟹，生存資源豐富，很值得大家來維護生態。

朱健明指出，辦環保淨灘活動，希望讓更多人能一步一腳印，認識學甲濕地生態園區，加強推廣環境教育，認識多樣化生物的棲息與成長。

海巡署南部分署第11岸巡隊官兵、嘉義縣義竹國中校長蔣佳樺帶教師團隊與義竹國中校友會、學甲區新榮社區計畫執行人王紋紋率社區民眾、宅港國小主任陳美惠、蔡宗軒、張瑞娟帶領學生小朋友、台南市社區觀光關懷協會理事盧炳志及生態保育學會會員一起參與淨灘。

一行人從園區向急水溪北側堤防出發，沿途欣賞蘆葦叢、紅樹林及數萬隻招潮蟹橫行等生態景色，在急水溪堤防處淨灘，撿拾塑膠袋、雜物、雜草及保麗龍等120公斤的垃圾，學甲清潔隊協助搬運乾淨。