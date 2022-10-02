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套上外骨骼省力裝秒變超人 減輕農漁民搬重物負擔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府農業處漁業科長張建成穿「外骨骼省力裝」體驗。圖／取自張建成臉書
嘉縣府農業處漁業科長張建成穿「外骨骼省力裝」體驗。圖／取自張建成臉書

嘉義縣政府舉辦的第16屆台灣國際農業機械暨資材展，今天第2天例假日，吸引大批民眾參觀，參展產品大多生產用農機，其中有廠商進口日本「外骨骼省力裝」，減輕農漁民搬運負重，避免腰椎受傷，讓你秒變超人，在農民老化、農村缺工下受注目，縣府列入補助項目。

縣府農業處漁業科長張建成協助智慧漁業展示區，鄰攤的商品，吸引他的注意，上午他特地去穿「外骨骼省力裝」，試試體驗看看，他曾搬重物致腰椎間盤突出，可以體會農漁友在魚塭、田間及工廠，需經常性荷重搬運，如何避免搬運時的荷重傷害，就顯得很重要！

他穿戴以後，發現日本進口，裝有氣壓缸的省力裝，感受在腰、腿及上背給了很大的支撐，也真覺得有省到提重物的力氣，有興趣的農漁友，可以前來了解看看，可以省力保護身體的肌力裝，也有列在縣府的補助項目內。詳情在網站如https://bit.ly/3RrSqMs

嘉縣全台老人比例最高縣市，農村老化缺工，日本也面臨農村老化問題，日本進口裝有氣壓缸的省力裝外骨骼，重量輕，穿脫容易，可藉感測腰部角度，針對當下動作自動調整為最適合輔助模式，手動氣泵加壓，輕巧不需電力．保護腰椎，照護、農作、工廠等可用。

老化 嘉義 農民

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