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雲林首場「舊鞋救命」百人響應 張麗善也到場捐舊鞋

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右一）今到場捐出舊鞋。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右一）今到場捐出舊鞋。記者黃于凡／攝影

東非百萬人深受「沙蚤」威脅，國際基督關懷協會「舊鞋救命」活動首次到雲林舉辦，在斗南青銀共生基地為期3天，縣長張麗善今也到場拋磚引玉，捐出舊鞋、舊衣，幫助非洲兒童，希望大家把握明天最後一天響應公益；發起人楊右任說，雲林宣傳期短、募捐期也只有短短3天，沒想到已募捐超過百袋物資，比想像中更多。

張麗善說，舊鞋救命活動令她深受感動，沙蚤非常細小，長度約1mm，寄生在手腳上，不只會吸血，更會導致手腳潰爛、發黑，讓非洲兒童健康受威脅，她深知非洲兒童仍面臨沙蚤威脅，所以拋磚引玉，號召大家一起捐出家中舊鞋、循環利用，幫助非洲兒童、民眾擺脫沙蚤威脅。

楊右任說，殺蚤是兒童殺手，在撒哈拉沙漠以南，數百萬名兒童無鞋可穿，每天徒步1小時上學，沙蚤在腳上肆無忌憚侵蝕，在缺乏醫療資源情況下，皮膚紅腫潰爛，許多孩子無法活超過5歲；從台灣遠渡重洋的二手鞋是給非洲兒童最好的祝福，明天是活動最後1天，鼓勵大家把握機會，除了捐物資，也可以捐錢，讓物資有運費能送到非洲

楊右任也說，目前最迫切需要12歲以下童鞋，以堪用、無破洞及磨損，且具包覆性為主；衣物以春夏衣褲為主，無標註個資的校服也可捐，因應文化差異，過暴露的衣物不適宜；另，也需舊包，約A4尺寸可供兒童上學使用為主。更多資訊可見官網 https://www.step30.org

舊鞋救命國際基督關懷協會發起人楊右任（中）說明非洲兒童物資短缺情況。記者黃于凡／攝影
舊鞋救命國際基督關懷協會發起人楊右任（中）說明非洲兒童物資短缺情況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、斗南鎮長沈暉勛（右二）各捐出1000元幫助物資送往非洲。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、斗南鎮長沈暉勛（右二）各捐出1000元幫助物資送往非洲。記者黃于凡／攝影
雲林首場「舊鞋救命」活動，吸引上百名民眾響應。記者黃于凡／攝影
雲林首場「舊鞋救命」活動，吸引上百名民眾響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今到場捐出舊衣。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今到場捐出舊衣。記者黃于凡／攝影

非洲 雲林 張麗善

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