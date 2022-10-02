影／「我要在仁德游泳！」 地方連署重啟泳池不要蚊子館

台南仁德運動公園游泳池10前委外經營，13次流標閒置至今，在地鄉親組成「我要在仁德游泳行動聯盟」社團，超過500人參加，今天在原泳池前舉辦「夏日充氣泳池泡泡PARTY」、設12米氣墊泳池給孩童玩，呼籲支持游泳池重啟。代表市府出席的體育局長陳良亁「保證努力爭取」。

仁德區公所推動公民自行提案，「我要在仁德」經歷住民大會提案表決，最終在全民投票下獲得最高票1978票，參與推動的市議員郭鴻儀表示，連署展現仁德人對重啟游泳池盼望，各方合力「我要在仁德游泳」不再是口號，只要市政府願意支持，就能實現。

仁德運動公園游泳池原設計12水道，長50米、寬25米、深1.8米「都是運動賽事規格」，加上兒童戲水池，多項親水設施，腹地遼闊，過去也是救生教練訓練基地，更是仁德地區重要的運動場館，但因場域廣大維護不易，2013年營運合約期滿後「命運多舛」：13次發包流標後閒置至今。

郭鴻儀指出，台南年日照時數可高達近2500小時，具發展太陽光電優勢條件，他與團隊提議爭取、市府經發局協助媒合太陽能光電業者，將仁德運動公園籃球場、網球場、游泳池等整體評估，加裝屋頂型太陽光電系統，打造風雨球場時一併將游泳池屋頂整建，整體評估回饋金額超過千萬，利用回饋金將仁德游泳池重啟恢復使用。

仁德區長黃素美說，泳池是在地居民最想要的第一名，政府的錢應該花在人民身上，體育設施定位、該怎麼處理，建好以後該怎麼營運、維護？到底該由誰處理？為什麼這游泳池一直延宕到現在？這公共事務議題問題很歡迎大家來關心、來參與讓政府聽到所有人民的心聲。