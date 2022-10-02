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台南左鎮二寮絕景 黃偉哲：色彩變幻莫測絕對讓人難忘

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
我國駐泰代表處介紹台南左鎮二寮日出之美。圖／南市府提供
我國駐泰代表處介紹台南左鎮二寮日出之美。圖／南市府提供

繼外交部日前在英文版的今日台灣電子報(Taiwan Today)引用台南市長黃偉哲臉書的照片，分享了左鎮二寮日出雲海美景，駐泰代表處今天也在臉書，以中泰雙語介紹左鎮二寮的美麗日出，並形容「斜射光與白堊地形上的竹林雲霧交會，形成如潑墨國畫般的絕美景象」。

黃偉哲感謝外交部跟駐泰代表處慧眼獨具，向國際朋友介紹台南左鎮二寮的日出絕景，他說，二寮是台灣海拔最低的觀日出勝地，不用攀登到高山，只要在天氣清朗時來到這等候，可看到中央山脈於曙光中慢慢浮現，當晨光映照二寮特殊的白堊地形山丘上，還能欣賞到色彩變幻莫測的大片雲海，絕對是會讓人一生難忘的美景。

2022台南國際音樂節昨，在二寮舉辦「冒險啟程日出音樂會」，現場以100把大提琴與排灣族彩虹古謠隊的天籟美聲，輔以多層次又壯闊的雲海曙光，讓現場樂迷感受到大自然、音樂、詩歌間的和諧共鳴，甚至還有從台北專程包車遠道而來的樂迷，凌晨2點就守候在二寮觀日亭，只為參與這場充滿希望的冒險啟程。黃偉哲也分享這場2千多人在二寮的藝術饗宴。

台南市政府指出，來到左鎮，除了有絕美的二寮日出外，草山月世界是由砂岩與頁岩組成的罕見青灰岩地形，也很值得漫步欣賞；另左鎮的化石園區更是合親子共遊的好去處，隨著國境逐漸開放，也期盼能迎接更多國際旅客前來這裡，體驗左鎮的豐富地景與文化。

台南市長 黃偉哲 2022大選

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