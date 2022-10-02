台南藍綠陣營對嗆「你們到底為台南市做了什麼？」

台南市選情冷清，即使是網路聲量相當高的謝龍介，也很難炒熱話題，目前還停留在議員參選人叫陣的階段，沒有看到市長候選人對決，今天藍綠陣營再度對陣「為台南市做了什麼」，藍批綠「落跑」、綠則罵藍「教壞囝仔大小」。

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉最近叫陣謝龍介，「你做了多年的議員，到底為台南市做了什麼」，國民黨提名安南區議員參選人童小芸今天回應「邱莉莉你做了25年的議員員，又為台南市做了什麼」。

童小芸表示，邱莉莉曾經擔任海安路地下街工程規劃監造廠商「漢茵公司」的董事，謝龍介長年緊盯地下街工程，甚至舉發前市長許添財涉嫌不法，許添財因此被檢方求刑12年。她要問邱莉莉「地下街工程，妳到底是怎麼監督的？」。

童小芸表示，過去賴清德擔任市長時，曾經針對台糖案説「願用政治生命擔保被告吳乃仁和洪奇昌的清白」，謝龍介與賴清德兩人「對賭辭職」。吳乃仁判刑後，謝龍介依約定辭議員，賴清德卻反悔「落跑」。

童小芸表示，謝龍介在萊豬問題等議題上，都高分貝地為台南市民爭取權益質疑，反而是看不到邱莉莉為台南爭取了什麼。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤今天則回應，謝龍介政見貧乏、口爆粗言，民調持續低迷之際，又開始「政壇講古」。但他要提醒謝龍介，講古就要根據史實，以免教壞囝仔大小。

呂維胤指出，謝龍介日前將蘇東坡說成「940萬年前」的超級原始人，遭到歷史學家嚴厲指正，顯然就是對歷史認知不足，對孩子會有負面影響，這點應該要好好改進。

呂維胤強調，謝龍介習慣歧視女性，日前還對邱莉莉爆粗口，至今仍不願意對當事人道歉，這樣的謝龍介，其他女性議員候選人為其發言會不會影響社會觀感？恐怕需要三思。