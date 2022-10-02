13歲少年感冒癱瘓、到宅沐浴近5年 又遇母開刀陷昏迷

住嘉義的18歲「小憲」5年前罹患瀰漫性腦脊髓炎，下身癱瘓沒知覺，接受天主教中華聖母基金會的到宅沐浴車服務，從不願讓人碰頭部，到露出靦腆笑容期待洗澡，不過年初他母親疑因血管阻塞無意識臥床至今，沉重經濟壓力落到小憲阿姨身上；基金會說，有固定提供物資，家屬也暫婉拒其他協助。

據了解，小憲的父母未婚，母親獨自撫養他與妹妹，一家3口為中低收入戶，母親胞妹從旁提供不少協助，而小憲13歲感冒住院，意外罹患瀰漫性腦脊髓炎後，胸部以下就癱瘓無知覺，僅能自主移動頭部和些微臉部表情表達情緒。

中華聖母基金會表示，小憲160公分、超過80公斤，天氣炎熱下，長期臥床又易流汗，全身皮膚、四肢關節處都冒著汗疹，簡單的沐浴成為挑戰。平時到宅沐浴車一抵達，護理師先幫量測體溫、血壓，並檢查他手腳等皮膚汗疹狀況是否有改善，接著一整套529道沐浴標準步驟，3人一組的工作團隊，護理師協助開放性傷口的管路替換、傷口護理；操作員、服務員幫移位到浴盆內，來好好洗個澡。

不料，小憲母親年初發現腳水腫，開刀留院觀察1個多月時，突然無意識送加護病房，昏迷至今，院方照電腦斷層評估可能是血管阻塞，但也無法確定病因；目前小憲阿姨支撐一家兩名臥床者的龐大開銷，她說，「阮都盡量不要去想，心裡才不會甘苦。」

中華聖母基金會指出，能察覺小憲阿姨為了不讓孩子們感受到日子的困難，講述這些點滴時，盡量輕描淡寫，「用淡淡的笑痕，試著遮住人生意外中的苦澀」，沐浴車團隊5年來一路看著小憲成長，服務都會帶著生活物資、尿布，助減少家中開銷，不過其餘是否需要幫助部分，家屬都暫婉拒。