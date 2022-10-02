鑽石模範夫妻 阿公的婚姻秘訣：永遠像熱戀中的情侶

台南市政府重陽敬老，今天舉辦鑽石婚表揚活動，共有41隊結婚逾60年的模範夫妻，代表各行政區接受表揚，結婚73年的張金柱分享婚姻秘訣，「讓婚姻常保新鮮，永遠要把另一半當成愛人。」

北區100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，已結婚75年，是這次受表揚中婚齡最高的夫妻，但因年歲已大，沒有到場。李德萍談起夫妻相處之道說，「爭吵難免，最重要是大家要互相忍讓、尊重，我讓你，你讓我。」

黃偉哲表示，夫妻唇齒相依，難免會有爭吵，但爭吵後仍可攜手走過一甲子，鑽石婚佳偶不只婚齡長久，這些夫妻相互扶持的精神，令人羨慕。透過「鑽石婚」表揚活動看到每一對長輩都神采奕奕，會更加堅定台南對高齡人口的照顧與福利政策，要繼續讓每位長輩都過得長壽健康又幸福。

婚齡73年的張金柱、張溫儉夫妻，與市長合影時為了形象堅持站立著拍照，相當可愛，現場充滿每個家族團聚的和樂溫馨氛圍。

玉井區94歲的張金柱與91歲張溫儉阿嬤結縭73年，張金柱的婚姻秘訣是讓婚姻常保新鮮，永遠要把另一半當成愛人，要永遠像熱戀中的情侶才行，雖然當中爭吵難免，但最重要的就是傾聽與包容，才能走得長久。他們的親屬團人數高達33人，從全台各地返回台南，最遠來自台北，更讓人深信健康長壽的老人家是全家族情感的依靠，長輩幸福、晚輩就幸福。

今日活動由美善社會福利基金會帶來熱鬧的舞蹈表演，社會局也在活動現場貼心設置「棚拍區」，由專業攝影師為佳偶們和全家人一起留下美好回憶。