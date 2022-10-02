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地震難防 台南歸仁七甲里社區設計情境今認真演練

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁七甲里社區演練面對各種震災情境。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁七甲里社區演練面對各種震災情境。記者周宗禎／翻攝

地震難預防，台南市歸仁區七甲里社區今天演練面對地震災害各種情境，結合地方團體與慈濟慈善基金會完成震災實兵推演。

演練開始，地震警報聲響起最大震度達6強，社區民眾練習第一時間自我保護的「趴下、掩護、穩住」。震後檢視家人是否受傷後，社區成員便組織動員前往預訂集結點。里長郭世文分配各成員前往各災害點，將倒塌住戶從瓦礫協助救出並連繫119救護車送至台南市立醫院。

房子倒塌無法居住民眾在鄰近的砲陣地搭臨時收容處所，連繫慈濟基金會台南分會提供緊急物資，社區藉演練強化應變能力，落實防災教育。

市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾代表市府，感謝七甲里社區民眾假日仍撥出時間，共同為提升社區災害防救能力付出。

歸仁區長魏文貴表示，地震難預防，唯有落實抗震宣導與演練，感謝里辦公處與社區發展協會長期在社區安全、老人安居等工作投入，這次演練經過先前兵棋推演討論與腦力激盪，掌握整體社區建物特性、弱勢獨居老人與整合社區人力與物資，推演災害可能情境，社區成員戴上頭盔、拿起警示棒前往傾倒房屋救出受困民眾，協助包紮後送醫院。

里長郭世文表示，投入推動「韌性社區」，發現之前設立的「七甲里千人LINE」不僅能分享防災資訊，在9月17、18日兩天的東部強震更發揮即時回報停水及里內某住戶水塔掉落，與群內水電背景的里民協助立即搶修排除。

魏文貴說，里長也與公所共同爭取經費購置發電機2部及裝設價值超過9萬元的無線電強波器，超前部署因應若通訊中斷時可無死角的傳遞救災訊息，更期待以此為基礎將防救災知識外擴到整個歸仁區。

台南歸仁七甲里社區演練面對各種震災情境。記者周宗禎／翻攝
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