全國志工運動會 「戴斗笠」創意進場接地氣

雲林縣志工隊數量在疫情下逆勢成長，由572隊增加至650隊，逾2萬名志工服務450萬人次，為感謝志工長期對社會的付出與奉獻，中國青年救國團雲林縣團務指導委員會今天在雲林縣立體育場舉辦全國志工運動會，邀請全台17縣市志工團體報名，吸引680人參賽，藉由創意進場、趣味競賽等活動，提升志工凝聚力。

活動一開始由志工團的創意進場拉開序幕，五顏六色的團服、裝扮不足爲奇，其中雲林縣志工隊戴斗笠、綁上大紅花布進場瞬間成全場焦點，縣長張麗善也到場為大家加油，下午則將舉行「團結競走」、「3人合體」、「乒乓傳愛」、「羽你同在」及「趣味稻草人裝扮」等趣味競賽活動，喚醒大家對健康與運動重視，也營造志工間的凝聚力及活力熱情。

縣長張麗善說，雖然110年疫情嚴峻，縣內逾2萬名志工仍堅持服務，共服務超過450萬人、總計160萬小時服務；縣府推動「Nubi APP」已在去年正式上線，可線上查詢志工受訓紀錄、服務時數、排班任務以及簽到退等功能，另，還有今年創新開辦「志願服務耆福卡」，高齡志工受訓後即可申辦，持卡在雲林縣特約商店消費，可享有優惠。