嘉縣18鄉鎮市社區 齊聚縣府廣場舞力全開

嘉義縣18鄉鎮市社區，今天齊聚縣政府前廣場，展開今年度福利社區化成果展發表會；一群超吸睛戴上面罩的新港月潭社區阿嬤們說，要走出來參加社區活動，才會變年輕可愛啦！

今年成果展發表會，有32個動態社區表演，以及34個靜態成果展示攤位，也進行頒獎表揚績優社區；翁章梁說，社會福利政策如果沒有社區的配合與協助，就做不來，期望每個社區都能發揮最大的能量，能量越大，社區工作就會做的越好。

縣長翁章梁指出，嘉義縣共有363個社區，是地方民眾重要的生活聚點，縣府認真推展福利社區化，鼓勵社區辦理福利活動，如巷弄長照C、老人食堂、兒少及家庭社區支持服務方案等，目前據點涵蓋率已從3年前的35％，增加到67％，長照資源涵蓋率更高達75％，排名全國第五。

社團法人嘉義縣福利社區化推動協會輔導社區辦理福利方案，已輔導138個社區，其中24個評鑑為績優社區，很多社區透過此，再結合長照2.0，開始推動各項社會福利工作。