嘉79線串聯民雄新港中央橋今動土改建 預計半年完工

嘉義縣民雄鄉中央橋是串聯新港鄉及民雄鄉的重要聯絡橋梁，今日舉行動土；嘉邑行善團理事長徐文志表示，期望工程能在6個月內順利完工，防汛期來臨時，鄉親能安心通過道路。

中央橋動土典禮，縣長翁章梁、立法委員陳明文、民雄鄉長何嘉恒、嘉義縣議員黃芳蘭、林淑完、陳福成、林于玲、陳文忠、林秀琴及嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志等人，到場參與。

中央橋位於嘉79線鄉道，座落於民雄鄉中和村與中央村交界，跨越鴨母坔排水的橋梁，是新港鄉中洋村、三間村，民雄鄉西昌村、平和村、中央村往民雄交流道之主要聯絡橋梁。

每當暴雨發生，就導致鴨母坔排水水量溢滿，造成中央橋阻斷及附近地區淹水，影響民眾通行安全，縣政府向水利署爭取經費改善鴨母坔排水。

嘉義縣政府表示，中央橋，因鴨母坔排水改建，通水斷面加寬，導致原有「中央橋」跨距不足，且原橋梁梁底過低，影響通水斷面，經嘉義縣政府、民雄鄉公所、民雄地區議員、地方士紳等，向嘉義市嘉邑行善團請求協助後，由嘉邑行善團興建橋梁部分，嘉義縣政府施作引道部分。

中央橋原有長度13.7公尺、寬度8公尺，未來改建後長度23公尺，寬度10公尺，橋面抬高42公分，且採不落墩於河道中方式改建；中央橋，總經費約2120萬元，主體橋梁由嘉邑行善團出資1400萬元，引道費用及橋梁設計監造費，由嘉義縣政府負擔720萬元；而嘉邑行善團出資的費用，包含已故醫師梁煜傑捐贈的1223萬元。

翁章梁表示，感謝行善團為地方發展提供協助，也感謝中華電信公司嘉義營運處總經理李嘉興，全額負擔50萬元的臨時遷移費，用行動響應企業盡社會責任，共同促成中央橋動土。