台南永康農會促銷石斑魚 黃偉哲力挺主持熱鬧拍賣會

台南市永康區農會今天舉辦「國產石斑魚」促銷活動，現場石斑魚「特惠價回饋消費者」，還有免費鮮魚湯、肉燥飯等小吃供民眾品嘗。市長黃偉哲主持「石斑魚快閃拍賣會」，優惠價吸引熱烈競標，拍賣所得捐給弱勢團體。市議會議長郭信良也率多名議員到場參與支持。

黃偉哲感謝農會工作人員、農業局用心，引進澎湖、屏東林邊、雲林西螺、高雄永安、後壁區的石斑魚來台南，照顧到漁民，也讓市民以最便宜的價格買到石斑，了解石斑的肉質有多好吃。