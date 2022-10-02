北台南家扶40青少年體驗划獨木舟 學習安全水上活動

北台南家扶40名青少年今天在柳營德元埤體驗划獨木舟，學習立槳、龍舟板讓不諳水性的孩子們認識水上安全知識、體驗水域活動的樂趣。

少年阿辰興奮表示，難免擔心害怕，還好有夥伴鼓勵，搖搖晃晃的獨木舟需要同伴合作穩住才能前行，克服了恐懼，也感受開心划船是很棒的事。

讀高二的阿辰表示，獨木舟不只考驗個人技巧與體力，更需要同伴合作，剛開始其實很害怕但教練指導終於能穩住漿並開始樂在其中。

阿辰成長於單親家庭，由母親獨力撫養他和妹妹，個性原本內向害羞，在參與家扶方案後才開始嘗試新挑戰，帶領40名夥伴體驗獨木舟之旅，成功完成任務感到開心，也謝謝市府給弱勢兒少機會，疫情期間能有玩水機會，也彌補悶了一整個暑假的遺憾。

北台南家扶領隊社工蔡淙凱表示，家扶於民國103年開辦「陪伴、充權少年展力方案」，不同的任務培「力青少年長出能量的翅膀」，如單車環半島、登七連峰等；弱勢青少年平時因家庭因素、打工等，或協助分擔家中事務及照顧責任，難有機會外出休閒，而單親或隔代教養家長對孩子去接觸水總有不安全感，感謝市府提供安全水域的體驗活動，專業人員指導提升青少年水上活動的安全知識。