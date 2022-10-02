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賣魚郎寫一手好書法 國際漁業展創作詩書畫作品吸睛
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法愛好者，筆名「慕燕」，他從沒學過正統書法，自學練就一手好字，日前參加台北南港展覽館國際漁業展覽會，展出6幅「魚的詩書畫」創作，廣受好評。
吳純裕獨創魚書畫詩作品，既行銷魚產，還富人生哲理、藝術氣息，他說，今年共創作38幅魚的詩書畫，希望從故鄉東石鄉開始展出，有機會希望在母校、漁業相關地方展出，分享他作品。接著出一本書畫冊，義賣捐給弱勢團體，盡自己一點點的小回饋。
吳純裕每年過年前，書寫紅包袋成為地方熱門禮品，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。吳純裕生長沿海東石鄉漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲2016年地方基層芳草人物表揚。
吳純裕是東石國小傑出校友，長期在嘉義區漁會服務，抽空揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他，無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被求字者追著跑。
吳純裕2018年歡迎韓國瑜到區漁會座談，用韓的姓名，用毛筆書寫提振士氣對聯「韓家軍萬馬奔騰，國家安危牢繫在心，瑜智解憂中華文化復興」。阿里山鄉來吉國小創校80周年邀請吳純裕上山揮毫。吳純裕之前任職東石魚市場主任，發揮書畫專才，在魚市展出吉祥話水墨魚圖案書法作品，讓魚市充滿藝文風情，網友大讚「太有才！」吳純裕說，「小善而為，樂仁樂義，盡心盡意。」
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