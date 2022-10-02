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嘉義縣教育展望協會北上全國反毒博覽會 推教育成果

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供

嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，昨天北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果；教展協理事長蔡惇敘表示，協會致力推動多元教育活動，只要對教育有益，協會都努力爭取整合各方資源支援各校教育活動。

會場上共78個攤位，分別來自全國各縣市警察局、教育局或聯絡處，而嘉義縣教育展望協會是嘉義縣市唯一獲邀的民間團體，獲中央肯定認同。

今年的反毒博覽會，嘉義縣教育展望協會邀集三江國小校長賴耀男、戲劇老師蔡明儒、粉彩畫經理徐月香等人，共同策畫展出內容，藉由有趣的歌曲、道具、及熱情志工群引導，把基本的反毒觀念深深烙入人心。

三江國小校長賴耀男表示，南部小孩有機會參加全國性的活動，能透過學生互相交流表演及體驗，必將為他們留下美好的學習經驗及回憶。

嘉義縣教育展望協會表示，協會成員都是熱心教育的家長志工們，透過多元創意活動落實推廣全民拒毒反毒，讓「防制毒品危害」觀念紮根於校園，寓教於樂，營造友善無毒校園環境。

老師蔡明儒帶領秀林國小歌仔戲團，以演出「家和萬事興」把反毒宣導情境與戲曲演出相融合，激盪不同的反毒教育宣導效果；心靈粉彩邀請心靈藝術繪畫創作的創辦人老師徐雪萍及徐月香，帶領參與民眾體驗心靈藝術，透過藝術創作方式，可以引導無傷地抒發壓抑的情緒。

海洋教育祥和國小貝殼先生表示，派貝殼館的小小導覽員學生呂育采，講解海洋的防毒，藉由芋螺科貝類的物種習性，介紹「刺毒」的可怕和預防，並以河豚標本說明避免產生「食毒」的現象，反毒宣導，海教防毒也不缺席。

嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會獲教育部邀請，北上新莊體育園區，參加今年全國反毒博覽會，呈現推廣反毒教育成果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣秀林國小歌仔戲團，以演出「家和萬事興」把反毒宣導情境與戲曲演出相融合，激盪不同的反毒教育宣導效果。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣秀林國小歌仔戲團，以演出「家和萬事興」把反毒宣導情境與戲曲演出相融合，激盪不同的反毒教育宣導效果。圖／嘉義縣教育展望協會提供

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