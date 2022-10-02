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好康報你知！台南北門虱目魚文化季贈品豐富 開放預約

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
北門公所吉祥物「虱目魚君」。記者周宗禎／翻攝
北門公所吉祥物「虱目魚君」。記者周宗禎／翻攝

台南市北門區公所宣布 「北門區虱目魚文化季–奔跑吧！虱目魚君」農產業文化活動，22日上午8點在北門區井仔腳瓦盤鹽田登場。邀請大家到井仔腳與公所吉祥物「虱目魚君」健康齊步走。

區長張政郎表示，2022年北門區虱目魚文化季活動主軸定調「健康」，後疫情時代應該多攝取優質魚蛋白、養成規律的運動習慣並走出戶外接近大自然，重拾健康生活。希望全國各地的朋友在10月初秋的早晨一同到井仔腳百年瓦盤鹽田、欣賞北門潟湖自然美景，品嘗虱目魚創意料理，感受府城之北充滿活力的漁村生活。

區公所表示，活動當天邀請蚵寮國小以台語相聲講述虱目魚的由來，台灣守護文創公司提供瓦盤鹽田免費導覽，「公所更大手筆贈送每位報名民眾一份虱目魚風味PIZZA、農漁特產展售攤位專用的百元商品抵用券以及隱藏版彩蛋，絕對讓來訪遊客「動」的健康、吃的健康、買的健康」。

活動報名日期明天10月3日上午8點到10月7日額滿截止，參加者上北門區公所網站(網址：https://beimen.tainan.gov.tw －活動線上報名－)

台南北門虱目魚文化季贈品豐富，明天開放預約。記者周宗禎／翻攝
台南北門虱目魚文化季贈品豐富，明天開放預約。記者周宗禎／翻攝

北門 創意料理

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