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雲林小東休閒娛樂中心斥資6億 後年完工
!--@IMAGE_18810131_CENTER@-->雲林斗南小東工業區重劃完成後，縣府投入6億元在區內公園用地興建休閒娛樂中心，縣長張麗善至預定地現勘時說，該座工程將興建地下1層、地上3層建築，包括商業、運動及辦公等空間，預計明年初發包，後年完工。
斗南鎮長沈暉勛表示，斗南鎮立游泳池已逾20年，是嘉義縣大林、梅山及大埤、古坑、斗南等地區泳客首選場地，但因設備老舊、維修率高，配合第五河川局整治計畫拆除，有不少人希望重建。
工務處長汪令堯說，經考量大斗南地區生活品質，將在已重劃的小東工業區內開拓休閒娛樂空間，1樓東側作為商業空間，西側則是室內25米溫水游泳池、水療池和冷、熱池、烤箱與蒸氣室，另戶外有50米泳池提供進階泳客專用，透空圍欄設計方便管理，不影響內外觀賞視線，2、3樓為健身及辦公室、活動中心、多功能教室等自由度高的場域。
張麗善說，目前建築設計進度已近尾聲，明年初發包，施工期540日曆天，預計後年完工，因小東工業區緊鄰國道1號，已吸引工商業探詢進駐，地方發展指日可待，休閒娛樂中心也將能滿足民眾多元運動和休憩需求，可望成為亮點標的。<
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