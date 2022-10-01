雲林國際偶戲節開幕大踩街 演出愈接近國慶愈精彩

雲林國際偶戲節今天下午開幕大踩街，多個偶團和藝術團體，繽紛彩裝沿著虎尾鎮大街小巷穿梭，像國外馬戲團的宣傳一般，有人比喻像是巴西嘉年華會那般熱情，一路跳唱歌舞，國際偶戲節即日起到10月10日，且愈接近國慶，節目愈精彩，千萬不可錯過。

雲林國際偶戲節今天下午在虎尾鎮鬧區中心的雲林布戲館集結，由雲林副縣長謝淑亞領軍，漫長的隊伍在歌舞聲中出發，一團接一團，有本土也有國外團體，尤其美洲印地安裝扮的隊伍，一出現街頭，擊鼓舞動，熱情無比，贏得不少掌聲。

今天下午在虎尾同心公園的艾尼大偶劇，就吸引大批民眾觀賞，四米高大人偶漫步公園，像是露天劇場與民互動，十分精彩，帶動偶節藝術氣氛，晚間，偶戲音樂會在虎尾高鐵特定區登場，一系列偶戲將從明天陸續登場。