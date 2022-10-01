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雲林國際偶戲節開幕大踩街 演出愈接近國慶愈精彩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自國外團體的印地安裝扮舞團一路表演印地安舞蹈，熱情如火，今天大踩街最吸睛。記者蔡維斌／攝影
來自國外團體的印地安裝扮舞團一路表演印地安舞蹈，熱情如火，今天大踩街最吸睛。記者蔡維斌／攝影

雲林國際偶戲節今天下午開幕大踩街，多個偶團和藝術團體，繽紛彩裝沿著虎尾鎮大街小巷穿梭，像國外馬戲團的宣傳一般，有人比喻像是巴西嘉年華會那般熱情，一路跳唱歌舞，國際偶戲節即日起到10月10日，且愈接近國慶，節目愈精彩，千萬不可錯過。

雲林國際偶戲節今天下午在虎尾鎮鬧區中心的雲林布戲館集結，由雲林副縣長謝淑亞領軍，漫長的隊伍在歌舞聲中出發，一團接一團，有本土也有國外團體，尤其美洲印地安裝扮的隊伍，一出現街頭，擊鼓舞動，熱情無比，贏得不少掌聲。

今天下午在虎尾同心公園的艾尼大偶劇，就吸引大批民眾觀賞，四米高大人偶漫步公園，像是露天劇場與民互動，十分精彩，帶動偶節藝術氣氛，晚間，偶戲音樂會在虎尾高鐵特定區登場，一系列偶戲將從明天陸續登場。

雲林縣府表示，今年國際偶戲節動靜皆有，動態的偶團演出，也有來自美國的偶戲中心帶來各國的布偶展，數十個節目將從今天起陸續展開，靜態展出或偶戲文化活動平日都有，偶團演出多數集中在周末假期，且今年與衛武營國家藝術文化中心「衛武營馬戲平台」及「桃園鐵玫瑰藝術節」等國家級館舍合作，愈接近國慶愈精彩，歡迎大家把握機會來遊雲林，賞偶戲，節目表可上雲林縣府官網查詢。

雲林知名的太日樂集表演精彩擊鼓樂。記者蔡維斌／攝影
雲林知名的太日樂集表演精彩擊鼓樂。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節到十月十日截止，民眾可依節目表選擇喜愛的偶劇。記者蔡維斌／翻攝
雲林國際偶戲節到十月十日截止，民眾可依節目表選擇喜愛的偶劇。記者蔡維斌／翻攝
首場艾拉大人偶演出，就吸引大批民眾觀賞。記者蔡維斌／攝影
首場艾拉大人偶演出，就吸引大批民眾觀賞。記者蔡維斌／攝影
霹靂大戲的Cosplay更是偶戲節不可缺少的角色。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際偶戲節今天開幕大踩街。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節今天開幕大踩街。記者蔡維斌／攝影
來自國外團體的印地安裝扮舞團一路表演印地安舞蹈，熱情如火，今天大踩街最吸睛。記者蔡維斌／攝影
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