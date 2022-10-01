睽違3年！雲林義勇消防總動員 競技爭全國賽資格
雲林縣消防局今天下午舉辦義勇消防人員校閱及競技比賽，全縣義消、鳳凰志工及防火宣導隊共1060人總動員，齊聚斗南田徑場比拚專業訓練，縣長張麗善、消防局長林文山等人校閱隊伍，競技後將選出優勝菁英，明年代表參加全國賽。
火災搶救科長施義欣表示，縣級競技大賽每2年舉辦1次，原定去年舉辦，因疫情延宕至今年，全縣千名義勇消防人員睽違3年才又相聚，展現團隊默契，相當難得。
施義欣說，義消平時利用工作之餘協助出勤救災，與消防人員在火場救災，或進行防火宣導、緊急救護等，民力無窮，此次競技即包括泵浦射水、負重救生、消防著裝、基本繩結、拔河等平時精實的訓練項目。
張麗善表示，為優化救災效能，兼顧保障救災安全，縣府近年不斷提升救災救護車輛與消防裝備器材數量，增加草嶺消防小隊及籌備規劃虎尾第二分隊，並持續完善義勇消防人員及民間救難團體的保險保障，讓每位救災、救護及防火宣導人員「用在身上、安在心裡」。
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