庇護工場成果發表 嘉市府力推優質商品

為提升庇護工場能見度，嘉義市政府今天在中央廣場，舉辦「歡樂嘉年華 好物愛+1」庇護工場成果發表會，讓民眾了解身心障礙族群，憑藉自己的努力，也能製作優質產品與提供良好服務。市長黃敏惠表示，身心障礙朋友在職場上發揮所長，也讓社會看見屬於他們的無限可能。

市長黃敏惠表示，嘉義市目前有4家庇護工場，各有特色。再耕園咖啡庇護工場，努力推動客製化的餅乾禮盒；再耕園保康清潔隊，除了提供清潔服務，也有希望小舖二手商店；清健庇護工場，致力於精神疾患者復健，結合洗車及清潔工作；立宇庇護工場，是嘉義市首家以企業名義成立，主要產品有環保碳粉匣與影印機租賃，近年更新增包裝、代工業務，凸顯出負責人對於企業社會責任（CSR）的盡心盡力。

今天現場除播放庇護工場成果影片外，也設有市集美食攤位、闖關轉扭蛋、親子遊戲區，以及免費異國手作體驗等活動，更邀請斯莉甘蒂舞蹈團，帶來精彩迎賓舞，透過印尼舞蹈演出、印尼皮影、手繪越南斗笠、印尼蠟染等手作體驗，讓更多民眾認識東南亞文化，促進多元文化融合，增加彼此瞭解，營造更友善的生活環境。