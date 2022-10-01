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台南聯合婚禮億載金城登場 祝福53對佳偶「相愛億年」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供

台南市聯合婚禮今天下午在億載金城幸福登場，市長黃偉哲擔任證婚人，為參與的新人們宣讀誓詞，見證53對佳偶們的浪漫愛情果實，黃偉哲表示，在億載金城舉辦結婚儀式，意義是祝福各位要相愛不止一萬年，要一億年，希望有情人終成眷屬、長長久久。

黃偉哲說，他誠摯祝福每一對即將攜手步入人生下一段旅程的佳偶們，今日於億載金城許下終身誓約，帶著台南最甜蜜的祝福，牽緊彼此的手，邁向人生另一個階段。

南市府貼心準備台南在地「尚貼心」的紀念禮品，包括精美行李箱、傳統手工棉被、竹炭控油甦顏皂禮盒、床頭燈、客製回憶拼圖及雙喜臨門馬克杯等六樣好禮，以及囊括台南在地最優質的農特產禮籃，涵蓋龍崎竹碳、後壁冠軍米、安定麻油、七股鹽、新化醬油、楠西梅醋、中西區冬瓜茶、東山龍眼乾及佳里牛蒡等豐富伴手禮，象徵「嫁妝幸福滿滿一牛車」。

現場舉辦超值好禮摸彩，抽出最大獎項包含3台50吋液晶電視、及萬元現金禮券，其他獎項還有實用禮品，讓新人們人人有獎，不僅擁有一場浪漫甜蜜的婚禮，更沉浸在充滿溫馨小驚喜的氛圍裡，為這人生重要的一刻，留下深刻美好的回憶。

民政局安排精彩的樂團演出、結合新人婚紗照的夢幻魔術秀，以及浪漫的雙人舞互動等，在迎接幸福新人進場橋段，民政局長姜淋煌擔任開場嘉賓，使用幸福權杖施展魔法，讓裝滿祝福的氣球甜蜜升空，同時所有新人一同放飛手上氣球，象徵「幸福起飛 浪漫永恆」，接著由專業舞團以創意行進的舞蹈形式，帶領長官貴賓及新人們一同走過幸福之門，並步上紅毯，接受現場觀禮人的滿滿祝福。

新人莊欽吉與王靜鈴分享認識後的第一次約會，就是到台南市政府的二樓戶外迴廊，且今天剛好是新郎的生日，真是喜上加喜；另對新人吳翊駿與洪子媛，因參加同一場機關聯誼而展開，先生是警察也是鑑識人員，參加由市政府舉辦的聯合婚禮，更覺意義非凡。

台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，還抽出3台50吋液晶電視祝福新人。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，還抽出3台50吋液晶電視祝福新人。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，市長黃偉哲擔任證婚人，祝福新人要相愛不止一萬年，要一億年，有情人終成眷屬、長長久久。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供
台南市聯合婚禮今天下午在億載金城登場，共53對浪漫佳偶完成終身大事。圖／台南市府提供

新人 台南 億載金城

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