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斥資30億嘉義佐登妮絲城堡今開幕 有10大必拍熱點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影

斥資30億，在嘉義大埔美精密機械園區內，打造出亞太最大美容生技園區的「佐登妮絲城堡」，在全台民眾引頸期盼下，今天終於盛大開幕了！也將為園區帶來超過600人的就業機會。

讓人秒飛歐洲之稱的佐登妮絲城堡，巴洛克建築物外觀，未開幕前就已紅遍全台，園區內，建設國際級的生技研發中心及業界少見的P2生物安全實驗室，也建立全台最大透明化研發、製程走道，到訪民眾可一覽研發及製造過程。

佐登妮絲城堡設計師劉哲揚表示，佐登妮絲城堡呈現ㄇ自型狀態，建築穹頂外部高達52公尺，這不多見的，室內挑高約在42公尺，內部與外部穹頂造型之間，還有一處非常特殊的貓道空間，人是可穿梭在此薄殼空間，穹頂為整座城堡最核心最重要的設計概念。

遊客到訪佐登妮絲城堡，必拍的10處建築室內設計如下，有全台最高50公尺的「歐式穹頂」、全台最長200公尺高14公尺的巴洛克「愛奧尼式柱廊道」、占地4萬平方公尺的「妮絲公主花園」與「琦琦公主噴泉」、誕生於森林與水域間的「幸福鐘塔」、「靜池」與「克里斯松林」相連的夢幻森林、置身童話國都的「布萊恩花園廣場」與「凱莉公主噴泉」及全台唯一的說香劇場「佐美館」。

佐登妮絲城堡以古典建築風格，融入巴洛克、文藝復興等元素將園區打造為歐風城堡，以「唯美、完美」詮釋全亞太最大、最美生技園區，佐登妮絲城堡也已取得台灣綠建築標章，即將成為全球首座城堡式綠建築美容生技園區。

嘉義縣政府表示，佐登妮絲城堡生技園區設立營運後，將與縣內其他觀光工廠進行串連、共同合作，除帶動嘉義生技產業發展，創造嘉義產業園區的競爭優勢，提供就業機會，也將為嘉義帶來朝過百億的觀光產值。

佐登妮絲城堡表示，入園名額截至10月10日前，已全數預約額滿，10月11日起開放第二波試營運搶購，每周二、三、四僅開放線上預約入園，其餘時間皆可現場購票，每位酌收清潔費100元，並加贈100元產品抵用卷2張，活動資訊詳「珍朵絲特X 佐登妮絲城堡」臉書粉專。

斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
到訪佐登妮絲城堡必拍的琦琦公主噴泉，讓人有如置身歐洲。記者呂慧瑜／攝影
到訪佐登妮絲城堡必拍的琦琦公主噴泉，讓人有如置身歐洲。記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影
斥資30億，在嘉義大埔美園區內打造的佐登妮絲城堡，今天盛大開幕了！記者呂慧瑜／攝影

佐登妮絲 綠建築 生技

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