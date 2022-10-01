推動居住正義 立委王美惠欣喜嘉市首案社宅將動土
嘉義市首案社會住宅「博愛安居」即將於10月3日動土，爭取社會住宅不餘遺力的立委王美惠今天表示，社會住宅是為了讓年輕人以及弱勢族群，能安居的國家重要政策，希望能藉此，舒緩年輕及弱勢族群經濟上的壓力，也能滿足居住上的需求。
王美惠表示，保障國人居住權益，是政府對人民生活層面的照顧，最基本的承諾。嘉義市人口密度高居全國第2，社會住宅的興建需求，已是迫在眉睫。初上任時，查看內政部所做嘉義市社會住宅規畫相關資料時發現，在嘉義市僅僅規畫100戶的社宅，遠遠不及所需。經不斷努力，向中央極力爭取之下，嘉義市社宅規畫西區博愛安居206戶、友忠好室144戶、東區安寮好室150戶，達成社宅總數500戶的目標規畫。
王美惠表示，興辦社會住宅，可以安穩民心，也能讓城市永續發展。另外在博愛安居社宅，還規畫日照中心服務40人，提供友善社福設施，為嘉義市社福機能加分。
嘉義市第2案社宅，「友忠好室」也將於10月19日開工動土，王美惠期盼2建案併進，加速嘉市社宅興建，也能早日滿足民眾的需求。
博愛安居基地面積為3千3百12平方公尺，位於博愛路二段、友忠路546巷口，基地位於嘉市交通樞紐，臨近嘉義火車站。統包工程經費為10億7千6百萬元，經費由住都中心自行融資興建。社宅建築為一棟地上13層、地下3層的建物。內部房型規劃為92戶的套房（12坪）、83戶2房（23坪），以及31戶3房（31坪），工程預定於2026年完工。
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