推動居住正義 立委王美惠欣喜嘉市首案社宅將動土

嘉義市首案社會住宅「博愛安居」即將於10月3日動土，爭取社會住宅不餘遺力的立委王美惠今天表示，社會住宅是為了讓年輕人以及弱勢族群，能安居的國家重要政策，希望能藉此，舒緩年輕及弱勢族群經濟上的壓力，也能滿足居住上的需求。

王美惠表示，保障國人居住權益，是政府對人民生活層面的照顧，最基本的承諾。嘉義市人口密度高居全國第2，社會住宅的興建需求，已是迫在眉睫。初上任時，查看內政部所做嘉義市社會住宅規畫相關資料時發現，在嘉義市僅僅規畫100戶的社宅，遠遠不及所需。經不斷努力，向中央極力爭取之下，嘉義市社宅規畫西區博愛安居206戶、友忠好室144戶、東區安寮好室150戶，達成社宅總數500戶的目標規畫。

王美惠表示，興辦社會住宅，可以安穩民心，也能讓城市永續發展。另外在博愛安居社宅，還規畫日照中心服務40人，提供友善社福設施，為嘉義市社福機能加分。

嘉義市第2案社宅，「友忠好室」也將於10月19日開工動土，王美惠期盼2建案併進，加速嘉市社宅興建，也能早日滿足民眾的需求。