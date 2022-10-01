台塑主辦雲林文蛤選美大賽 台灣「健美文蛤」名單出爐

今年文蛤受多雨影響減產約兩成，但價格不錯，雲林區漁會與台塑合作輔導所養殖的文蛤，今天舉辦文蛤節選美大賽，吸引上百養殖戶參賽，評審團從文蛤外觀、水肉比率到肉質鮮嫩度進行評比，選出今年的「健美文蛤」，評審團說，今年文蛤整體品質優於往年，鼓勵消費者多多享用。

雲林區漁會總幹事林傳育說，今年文蛤雖因氣候減產約兩成，但價格上揚每台斤站上50到60元大關，感謝台塑合作委託朝陽科大等專家學者進駐輔導，使文蛤養殖年年進步，文蛤肥美年年看得見，尤其今年參賽的大蛤比往年多，粒粒肥大漸受市場歡迎，成為文蛤新的發展方向。

業者葉福順等人說，文蛤養殖期約1年，雲彰地區全年可採文蛤，是國內主要供應地，目前市場仍以中蛤為主，近來大蛤生產量比以前多，最大規格的8粒1台斤，約需養3年以上風險較高，但相對價格比較好，每台斤約80到上百元，近來也頗受市場青睞。

雲林區漁會與台塑企業今天在箔子寮漁港直銷中心舉辦「文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，台塑總管理處協理洪宗益、麥寮管理部協理蔡建樑與雲林區漁會理事長王溪岸等人共同主持開幕，除農特產展售也有品嘗會，場面熱鬧滾滾。

蔡建樑指出，雲林文蛤養殖超過3千多公頃，年產達3萬餘噸，占全國6成以上，是國內文蛤主要產地，近年氣候遽變面臨挑戰，台塑委請高雄、朝陽科大等專家組成輔導團，提供科學化養殖技術，幾年下來已見成效，育成期縮短，品質逐年提升，更開辦文蛤節代為促銷，帶動活絡市場。

今天「文蛤選美」大賽，120養殖戶參加選拔，評審團試吃清蒸文蛤，高雄科大教授黃榮富說，評審主要針對文蛤外觀形狀、活體肥滿度、文蛤煮熟的水肉率與口感進行評分，今年不論中蛤或大蛤整體品質都比往年好，消費者有口福能吃到優質文蛤。