嘉市議員參選人數爆炸 新人「追垃圾車」搶曝光

嘉義市年底市議員參選人數爆炸，也出現不少新人，在老將環視又沒有好的家世背景下，要如何突破重圍增加曝光率？尤其疫情期間不得不戴口罩，拜訪好幾次，選民還是認不出來你是誰？新人參政倍感艱辛。勤走街頭、參加活動是基本，追垃圾車也成為新秀參選人增加曝光的主要方式。

嘉義市議員選舉分為東區、西區，年底大選東區有18人角逐10席、西區有22人搶13席，參選爆炸外也出現不少年輕新秀；當中有二代代父出征，除了承接父親人脈之外，也要開拓票源，像是嘉義市議會前副議長郭明賓兒子郭定緯、西區老將蔡榮豐交棒兒子蔡坤叡等。6任議員吳上明不再參選，表明支持友人兒子王冠鈞。

沒有好的家世背景新人要如何突圍？西區時代力量參選人王浩表示，口罩雖然限制露臉，利用背心、道具等加深選民印象，自己就經常背著汽球四處跑吸引選民目光。讓垃圾車追也是種方式，因為垃圾不落地，事先了解垃圾車動線，跑在垃圾前面和選民互動。

西區民進黨參選人林煒軒表示，現代生活型態改變，許多民眾不想被打擾，上門按門鈴，反而會增加反感，加上疫情關係，更想和他人保持距離，但是一到倒垃圾時間，民眾會自動走出家門，趁機會發文宣增加曝光機會。

但他認為徒步掃街拜票才有機會和選民聊天增加互動，更有情感，這也是許多資深議員堅持徒步掃街的原因。對新人而言追垃圾車是提高知名度最快的方法。

東區民眾黨參選人林昱孜站在街頭拜票已超過6個月，她說，因為疫情關係戴口罩，手持名字大看板讓選民增加印象，如果選民不在家，留張手寫卡片介紹自己。市議員選舉不是一對一，她和新人間會互相聯絡、加油打氣，也分享垃圾車、活動訊息。

嘉義市幅員不大，基進黨參選人翁渙瑤、洪瑋庭2人雖然分別參選東、西區議員，但活動、宣講經常都一齊，採取聯合出擊方式增加選民認同。

東區國民黨參選人梁樹綸本身是律師，「哪裡有需要 我就在哪裡」以律師專業為選民服務，增加與選民互動機會。