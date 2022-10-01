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4米高的未來小女孩《艾拉》 首度在雲林國際偶戲節亮相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
由「藝術報國」創作來自未來的小女孩《艾拉》，所推出的4米高大型偶於雲林偶戲節全台首演，今天下午進駐虎尾同心公園彩排就吸引大批民眾觀賞。圖／縣府文化觀光處提供
由「藝術報國」創作來自未來的小女孩《艾拉》，所推出的4米高大型偶於雲林偶戲節全台首演，今天下午進駐虎尾同心公園彩排就吸引大批民眾觀賞。圖／縣府文化觀光處提供

雲林國際偶戲節今天登場，下午出動許多造型人偶展開踩街遊行，宛如嘉年華會，今年首次與衛武營國家藝術文化中心「衛武營馬戲平台」及「桃園鐵玫瑰藝術節」合作，由「藝術報國」創作來自未來的小女孩《艾拉》，所推出的4米高大型偶首度造訪，於雲林偶戲節全台首演，今天下午4點將在虎尾同心公園演出，《艾拉》一到場就未演先轟動，吸引目光也炒熱了偶戲節。

雲林縣長張麗善表示，今年雲林國際偶戲節邁入第20屆，透過結盟方式，將偶戲節做大，首次和故宮南部、衛武營國家藝術文化中心等國家級館舍合作，共製節目、演出，相當難得。

文觀處長陳璧君表示，《艾拉—第一次造訪》由藝術報國全新創作，挑戰劇場製作的技術研發，參考融合台灣的大仙尪仔和歐洲戲偶的結構製作與操作方式，打造無觀眾年齡限制、平易近人的演出，希望能夠翻轉對雲林國際偶戲節的意象，提高台灣布袋戲文化的知名度，也透過小女孩的田調日記，在線上平台發散，達到地方文化觀光的推廣。

藝術報國團隊表示，艾拉(Ayla)是一名來自未來的小學生，腦袋裡充滿各種天馬行空的想像，展現探索的勇氣、對知識的渴望及人文與藝術的關注。首演選擇到雲林，演出內容將戲劇與地方歷史結合，《艾拉》不受傳統劇場、偶戲或表演藝術概念框限，不僅提供民眾觀看一場好的演出，並結合線上及實體方式留下小女孩的旅行日記，展現作品的延續性。

今天偶戲節開幕，各國內外偶團及表演團體的動物人偶及Cosplay遊街，像嘉年華會一般熱鬧繽紛，尤其艾拉(Ayla)首演，下午進駐虎尾同心公園彩排，即吸引不少民眾先睹為快，炒熱了雲林國際偶戲節。

今年偶戲節除邀請國外團隊並跨館聯合製作節目，包括與故宮博物院合作安排越南國家團隊演出獨特的越南水傀儡；美國西北木偶中心展出珍貴木偶收藏並與太日樂集合演「傀儡馬戲」，國人不必出國便能看到國際一流的演出與展覽。

雲林縣府表示，國際偶戲節即日起到10月日止，將推出一系列精彩各國偶劇，歡迎來雲林賞戲，詳情可見2022年雲林國際偶戲節官網。

雲林 衛武營

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