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教育業務四散難整合 基層教師提議縣府增設「這一科」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府教育處增設「課程發展科」引起各界關注。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府教育處增設「課程發展科」引起各界關注。記者陳苡葳／攝影

雲林縣教育處目前有學務管理、國民教育、社會教育、特殊教育、體育保健等5科，另有國教輔導團等臨時編組協助課程及教學輔導工作，但因其為非正式組織，基層教師反映應增設「課程發展科」，有正規編制的專責人力統籌課程發展；縣長張麗善說，會與教育處、人事處研議編制調整，評估增員、增科的可行性。

雲林縣議員蔡東富日前在議會總質詢時提出，縣府教育處增設課程發展科的建議，引起各界關注；曾有教師向他反映，縣內近年致力發展智慧科技教育，卻面臨業務四散多方情況，課程無法透徹落實及整合規畫，相當可惜，應有專科、專人承辦並推廣業務。

據悉，台南、嘉義、台中、台東等縣市政府教育局處均有設立課程發展科，統籌教育課程發展業務，不過雲林縣府教育處目前無此科別，相關業務是由國教輔導團及學務管理、社會教育等科分別承辦。

以疫情期間教師需調整教學方式為例，國教輔導團以輔導的角色輔佐調整，但無權指揮完整規畫。教育處表示，確實有必要讓專責人力統籌課程發展，不過因縣府有員額總量編制辦法，若增設1科但員額不能增加，而是從內部調動人力，反可能造成負擔，因此須從編制上調整，研議如何增員等方向著手。

基層張姓教師認為，教育除教學人力資源及設備，最重要是要有課程統整，縱向、橫向連接，尤其108課綱強調跨領域結合，有課程專責單位，絕對有助於課程整合發展及深化，銜接12年一貫課程會有更好效果。

張麗善表示，成立新科別需考量是否會壓縮到其他科別，會與教育處及人事處通盤檢討，評估研議可行性。

雲林 張麗善 108課綱

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