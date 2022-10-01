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史上最接地氣！嘉義縣第16屆農機展今開幕 展期3天

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
智慧農業畜業區，由黃科翔及陳聖瑋兩位青年畜友，展示他們生產所用的設施設備。記者呂慧瑜／攝影
智慧農業畜業區，由黃科翔及陳聖瑋兩位青年畜友，展示他們生產所用的設施設備。記者呂慧瑜／攝影

為期3天的第16屆農機展，今天盛大開幕！來自全台各地的農友，上午開始湧入嘉義縣會場採買選購；農委會主委陳吉仲說，是他見過所有農機展中，最盛大、最重要的展；立委陳明文、蔡易餘均向主辦爭取，好的場地，就應留在嘉義縣舉辦下去。

2022第十六屆台灣國際農業機械暨資材展，今日在嘉義縣政府前廣場對面舉辦開幕儀式，也邀請到史瓦帝尼王國經貿投資處長葉衛綺到現場參觀，為今起連3日的國際農機展展開序幕；展內還有進行集章活動，民眾集滿印章，就可到服務台兌換一份「嘉義在地米」。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生表示，嘉義是最好的展覽地點，課程完全都在這裡，農民都在這裡，且農民不會特別搭高鐵到北部看展覽，所以在這裡辦才是最接地氣的。

縣長翁章梁表示，縣政府組織「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」，輔導農、漁、畜經營者及智農技術業者，共同布展，擺設模擬生產基地情境，如身在農場，呈現智慧農業的策略及成果，將設備融入農業生產場域展出，也是台灣首例，展現「智慧農業、嘉義領航」的決心。

嘉義縣農機展，吸引國內外近500家業者參與展出，為全國最大的農機展，展內規畫6大區，包含多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、智慧農業展示區、農特產品展售區及美食區；更首創國本講堂及無人機展動態展示區。

嘉義縣政府表示，在智慧農業展示區內，將近年輔導成功的智慧農業、漁業及畜業成果搬到展區展示；農業區，展出網室及溫室智農導入的2種型態，悠沃農場及耿赫智能農場的微氣候環控系統、溫室暗渠系統等；漁業區，展出台灣寶蝦養殖場所使用的水池增氧機、水質監測與精準投餵系統等；畜業區，請到黃科翔及陳聖瑋兩位青年畜友，展示他們生產所用的設施設備，如升降產床、降溫系統、3D列印仔豬記號輔助工具等。

智慧農業漁業區，展出台灣寶蝦養殖場所使用的水池增氧機、水質監測與精準投餵系統。記者呂慧瑜／攝影
智慧農業漁業區，展出台灣寶蝦養殖場所使用的水池增氧機、水質監測與精準投餵系統。記者呂慧瑜／攝影
2022第十六屆台灣國際農業機械暨資材展，今日在嘉義縣政府前廣場對面舉辦開幕儀式。記者呂慧瑜／攝影
2022第十六屆台灣國際農業機械暨資材展，今日在嘉義縣政府前廣場對面舉辦開幕儀式。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣農機展，吸引國內外近500家業者參與展出，為全國最大的農機展，展內規畫6大區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣農機展，吸引國內外近500家業者參與展出，為全國最大的農機展，展內規畫6大區。記者呂慧瑜／攝影
為期3天的第十六屆台灣國際農業機械暨資材展，今天盛大開幕！來自全台各地的農友，上午開始湧入嘉義縣會場採買選購。記者呂慧瑜／攝影
為期3天的第十六屆台灣國際農業機械暨資材展，今天盛大開幕！來自全台各地的農友，上午開始湧入嘉義縣會場採買選購。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 農民 翁章梁

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