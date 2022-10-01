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台南市議員鄭佳欣連七年義剪弱勢 選舉接近暫停發白米

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影

基層選舉將近，各候選人搶攻親子選票、舉辦公益活動與民眾聯絡感情；爭取連任的台南市議員鄭佳欣連續七年舉辦義剪活動，因為接近選舉又增加了小朋友騎馬體驗，上午在仁壽宮廣場吸引3百多親子民眾參與。

義剪為無固定收入以及弱勢超過200人服務，鄭佳欣原媒合基金會發放白米，但因選舉因素考量而作罷，現場騎馬體驗活動也吸引不少民眾，還有可愛造型氣球讓小朋友們開心同樂，洋溢歡樂氣氛。

鄭佳欣表示，今年因疫情影響，很多活動都取消，今天再與米蘭時尚髮型設計團隊合作，舉辦愛心義剪公益活動，雙方合作至今。日前也有民眾陳情，在家中行動不便的長輩或獨居長者，其實也有剪髮的需求，她除了在議會質詢要求市府能夠幫助長照內容增加提供剪髮服務，也信守承諾舉辦今年第二場義剪活動。

米蘭總裁許漢宗表示，一直持續做偏鄉義剪的活動，之前有受疫情影響，好在目前已經回歸正常生活，雙方合作義剪活動，每次規模都比之前大，非常肯定鄭佳欣對弱勢的關心與付出，我們的初心都是盡綿薄之力來回饋社會。

鄭佳欣表示：此次還有台灣馬樂活山莊的迷你馬、草尼馬等可愛動物，以及每次都很受歡迎的修安手工豆花，每次不到二小時就發放一空，還有比菲多食品贊助的免費飲品供民眾消暑，感謝這些企業頭家能夠一起拋磚引玉做愛心。

台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
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台南市議員鄭佳欣連七年辦義剪服務弱勢，因選舉接近暫停發白米。記者周宗禎／攝影
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