黃偉哲美食「口袋名單」曝光 網友哀：周末直接胖5公斤

學甲華宗盃排球比賽今天開打，台南市長黃偉哲在臉書貼文，有排球隊員問阿哲市長，可以推薦有什麼好吃好玩的嗎?我們想好好認識台南，謝謝！他不藏私貼出一串美食及景點「口袋名單」，有網友說只是打完球肚子餓想吃東西，怎麼變成一日遊；流氓中醫師的極道診間也留言「一個周末直接胖5公斤相信我」。

黃偉哲說，收到如此誠心誠意的問題，我當然也不能藏私了，全體參加華宗盃排球錦標賽的球員、教練、學長姐請注意，打比賽當然也要逛台南，跟著下面的推薦去肯定不虛此行。

*學甲雞肉羹

在地人必吃的雞肉羹，真正的口袋名單

營業時間1030-1400

台南市學甲區成功路38號

*學甲虱目魚

學甲虱目魚。圖／取自黃偉哲臉書 學甲虱目魚。圖／取自黃偉哲臉書

產地直送新鮮可口的虱目魚，是來大北門地區的必吃之一

營業時間0500-2000

台南市學甲區中正路188號

*金葡萄蛋黃酥

金葡萄蛋黃酥。圖／取自黃偉哲臉書 金葡萄蛋黃酥。圖／取自黃偉哲臉書

台南秒殺系蛋黃酥，如果有來震興宮可以碰碰運氣，就在對面

營業時間0800-1800

佳里區禮化里佳里興458號

*佳里震興宮

佳里震興宮。圖／取自黃偉哲臉書 佳里震興宮。圖／取自黃偉哲臉書

三級古蹟，留存至今百餘年的葉王交趾陶

佳里區禮化里佳里興325號

*將軍漁港

將軍漁港。圖／取自黃偉哲臉書 將軍漁港。圖／取自黃偉哲臉書 將軍漁港。圖／取自黃偉哲臉書

可以吹著海風吃海鮮，還有馬沙溝3D彩繪村可以拍

Google直接搜尋「將軍漁港」

*北門井仔腳鹽田

北門井仔腳鹽田。圖／取自黃偉哲臉書 北門井仔腳鹽田。圖／取自黃偉哲臉書

傍晚追夕陽的首選，金色的太陽倒映在鹽田上，是那般奪目閃耀

Google直接搜尋「台南北門井仔腳瓦盤鹽田」

*學甲老塘湖藝術村

學甲老塘湖藝術村。圖／取自黃偉哲臉書 學甲老塘湖藝術村。圖／取自黃偉哲臉書

如同時空穿越，進入桃花源一樣，是當地最有名的秘境

營業時間0800-1800

台南市學甲區豐和里美豐49-26號

*雙春濱海遊憩區

雙春濱海遊憩區。圖／取自黃偉哲臉書 雙春濱海遊憩區。圖／取自黃偉哲臉書

沿著木棧道可以欣賞4種原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖，是台南的忘憂森林

台南市北門區雙春村35-5號

黃偉哲說，沒打華宗盃的朋友也可以跟著他一起暢玩大北門！網友留言：打球輸贏沒關係，但是吃輸別人就不行！也有人說「不是……市長，人家只是打完球肚子餓想吃東西……怎麼說著說著變一日遊行程了。我聽到教練錢包變瘦的聲音了」。

網友也紛紛推薦，可再去學甲生態保育園區欣賞到多元化生態；也有人補上遺漏名單，市長，還有綜合牛乳啦！學甲才喝得到！黃偉哲立即回覆「收藏起來」。網友說市長您的美食報報，遺漏了幸福增肥的學甲統一塩酥雞，地瓜特好吃。

有網友認為都跑到北門、將軍，也要去佳里光復路吃一下柯記滷味（前無名滷味）；有人留言伴手禮推薦：虱目魚罐頭。

有網友另推薦，學甲的虱目魚粥成功路謝姓獅團旁邊那一家；要看葉王交趾陶，應該到學甲慈濟宮。有網友說竟然少了學甲鵝肉，市長故意藏的？黃偉哲回覆馬上請攝影去拍；網友多肯定市長推銷台南美食及景點，但也有人哀嚎「再報下去不知道第幾輪才吃的到了」。