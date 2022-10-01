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最有嘉義味全民運獎座 國家級工藝大師用交趾陶檜木打造
嘉義縣首次承辦全民運動會，8日開幕，縣長翁章梁為籌辦費盡心思，邀請兩位國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲、木雕陳明洲老師，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，藝術獎座作品完成，翁章梁臉書亮相，讓人驚豔。
翁章梁說，「全民運動會倒數7天，我想跟大家分享，這座獎盃是用傳統工藝結合地方人文，是最有完整嘉義味的獎座。當初我在想嘉義縣應該是什麼元素來做總統獎等10座獎盃，可以具有嘉義特色又讓人驚豔，讓領到獎的人一看就知道是嘉義神作。
我腦海中馬上閃過「交趾燒」及「阿里山檜木」，我們特別邀請兩位國家級在地的工藝大師謝東哲、陳明洲老師來共同打造。獎座上半部由謝東哲老師以交趾陶燒製，因為交趾燒又稱作嘉義燒，是新港最具特色的工藝，做工講求精細且耗時，也融入嘉義縣山海平原的豐富特色。
正面有阿里山小火車、櫻花、北回歸線、故宮南院，還有虱目魚、極光哈蜜瓜、鳳梨、茶葉；背面則是太平雲梯、高跟鞋教堂、漁人碼頭、柿子、洋桔梗、靈芝、鮮蚵和蛤蠣；兩側有阿里山薊、臺灣帝雉、阿里山一葉蘭、高山咖啡，當然一定有縣樹臺灣欒樹、縣鳥藍腹鷴、縣花玉蘭花等。獎座底座就請陳明洲老師，用阿里山檜木加上鄒族圖騰，以及全民運動會33種競賽項目，由老師一刀一刀手工雕出線條。
這次邀請兩位國家級在地的工藝大師，從前期設計到材質的選用，以及製作過程中無數的討論，老師們花費超過3個月時間，日夜趕工才得以完成。我相信一定能帶給獲獎者滿滿的榮耀和感動，讓領到獎的人一看就知道是嘉義，也展現我們十足的誠意。」
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