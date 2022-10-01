快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最有嘉義味全民運獎座 國家級工藝大師用交趾陶檜木打造

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首次承辦全民運動會，縣長翁章梁(左)邀請國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲( 中)、木雕陳明洲老師(右)，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，讓人驚豔。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣首次承辦全民運動會，縣長翁章梁(左)邀請國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲( 中)、木雕陳明洲老師(右)，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，讓人驚豔。圖／取自翁章梁臉書

嘉義縣首次承辦全民運動會，8日開幕，縣長翁章梁為籌辦費盡心思，邀請兩位國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲、木雕陳明洲老師，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，藝術獎座作品完成，翁章梁臉書亮相，讓人驚豔。

翁章梁說，「全民運動會倒數7天，我想跟大家分享，這座獎盃是用傳統工藝結合地方人文，是最有完整嘉義味的獎座。當初我在想嘉義縣應該是什麼元素來做總統獎等10座獎盃，可以具有嘉義特色又讓人驚豔，讓領到獎的人一看就知道是嘉義神作。

我腦海中馬上閃過「交趾燒」及「阿里山檜木」，我們特別邀請兩位國家級在地的工藝大師謝東哲、陳明洲老師來共同打造。獎座上半部由謝東哲老師以交趾陶燒製，因為交趾燒又稱作嘉義燒，是新港最具特色的工藝，做工講求精細且耗時，也融入嘉義縣山海平原的豐富特色。

正面有阿里山小火車、櫻花、北回歸線、故宮南院，還有虱目魚、極光哈蜜瓜、鳳梨、茶葉；背面則是太平雲梯、高跟鞋教堂、漁人碼頭、柿子、洋桔梗、靈芝、鮮蚵和蛤蠣；兩側有阿里山薊、臺灣帝雉、阿里山一葉蘭、高山咖啡，當然一定有縣樹臺灣欒樹、縣鳥藍腹鷴、縣花玉蘭花等。獎座底座就請陳明洲老師，用阿里山檜木加上鄒族圖騰，以及全民運動會33種競賽項目，由老師一刀一刀手工雕出線條。

這次邀請兩位國家級在地的工藝大師，從前期設計到材質的選用，以及製作過程中無數的討論，老師們花費超過3個月時間，日夜趕工才得以完成。我相信一定能帶給獲獎者滿滿的榮耀和感動，讓領到獎的人一看就知道是嘉義，也展現我們十足的誠意。」

嘉義縣首次承辦全民運動會，縣長翁章梁(左)邀請國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲( 中)、木雕陳明洲老師(右)，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，讓人驚豔。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣首次承辦全民運動會，縣長翁章梁(左)邀請國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲( 中)、木雕陳明洲老師(右)，用交趾陶及檜木，共同打造最有嘉義味的總統獎等10座獎座，讓人驚豔。圖／取自翁章梁臉書

嘉義 阿里山

延伸閱讀

周末到嘉義逐鹿文創園區 遊全台部落嘉年華5大主題區

文博會嘉義館「摩登時光」 再現嘉義市立博物館展至11/19

全民運聖火環台回嘉 今起展開嘉義18鄉鎮市傳遞

救命！民眾驚見「受傷老虎」闖家門急報警 一查竟是國家級保護動物

相關新聞

周休玩樂趣／振峰茶園露營區 觀星看雲瀑 夢幻景致

振峰茶園露營區，位於有雲海故鄉之稱的嘉義縣梅山鄉太平村，營區海拔1千至1100公尺，屬高海拔露營區，為夏秋時節避暑勝地，...

黃偉哲美食「口袋名單」曝光 網友哀：周末直接胖5公斤

學甲華宗盃排球比賽今天開打，台南市長黃偉哲在臉書貼文，有排球隊員問阿哲市長，可以推薦有什麼好吃好玩的嗎?我們想好好認識台...

最有嘉義味全民運獎座 國家級工藝大師用交趾陶檜木打造

嘉義縣首次承辦全民運動會，8日開幕，縣長翁章梁為籌辦費盡心思，邀請兩位國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲、木雕陳明洲老師，...

台南市立博物館今成立 納入鄭成功文物館及3處人氣園區

為彰顯文化首都的獨特定位，台南市文化局新成立二級機關「台南市立博物館」，統整轄下左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖...

林懷民祖宅「林開泰診療所舊宅」修復竣工 嘉縣古蹟活化

嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工，目...

周末到嘉義逐鹿文創園區 遊全台部落嘉年華5大主題區

這周末去哪兒？快動身前往阿里山鄒族逐鹿文創園區，參加邁入第9年的台灣部落觀光成果嘉年華在嘉義縣，活動僅到明天；嘉義縣長翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。