台南市立博物館今成立 納入鄭成功文物館及3處人氣園區

為彰顯文化首都的獨特定位，台南市文化局新成立二級機關「台南市立博物館」，統整轄下左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區，今天正式上路，並將正進行整修工程的鄭成功文物館後續更名並作為台南市博物館行政中心。

文化局表示，台南有「文化古都」美譽，由府城地區乃至原台南縣境內，總計分布有近60間公、私立文化館舍，時間跨度從史前至現代，類型則含括文史、自然科學、藝術、宗教、產業等範疇，分別述說著大台南不同的歷史時期、文化特色與景觀風貌，構築出大臺南多元發展的城市樣貌。

文化局長葉澤山表示，新成立的博物館辦公室設在鄭成功文物館，由文資處副研究員王世宏擔任館長，納入的台南山上水道、化石園區，以及噍吧哖等山區3大園區，也主館地方文化館等業務，符合現有的博物館法，以專責組織與專業人力，帶來更好的營運表現。

文化局說，4大館所典藏及研究展示領域跨自然史、歷史文化、技術與常民生活不同主題，呈現台南400年之特殊地位與文化深度。未來南市博將強化專業館所營運管理，提升及整合協作大台南博物館及公私立地方文化館，強化館際合作及行銷推廣，以「南博ONE」品牌，打造臺南市成為博物館之都。

南市博表示，原鄭成功文物館整修工程預計可在2023年下半年度完工並投入試營運，屆時展覽將同步全面更新，開館常設展暨特展將以「共寫台南」為目標，從各角度切講述並介紹台南自史前至今的長遠發展史，讓「台南市立博物館」成為造訪台南、認識台南的起點。

文化局從2019年起持續爭取文化部「前瞻基礎建設－博物館與地方文化館升級計畫」及相關部會補助計畫，4年來共獲補助近1億8847萬元，持續以經費挹注優化館所軟、硬體設施，健全場館專業營運機能，提供民眾良善的參觀環境及舒適的觀展體驗。