快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

台南市立博物館今成立 納入鄭成功文物館及3處人氣園區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「台南市立博物館」10月1日上路，管轄山上水道博物館等人氣館。記者吳淑玲／攝影
「台南市立博物館」10月1日上路，管轄山上水道博物館等人氣館。記者吳淑玲／攝影

為彰顯文化首都的獨特定位，台南文化局新成立二級機關「台南市立博物館」，統整轄下左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區，今天正式上路，並將正進行整修工程的鄭成功文物館後續更名並作為台南市博物館行政中心。

文化局表示，台南有「文化古都」美譽，由府城地區乃至原台南縣境內，總計分布有近60間公、私立文化館舍，時間跨度從史前至現代，類型則含括文史、自然科學、藝術、宗教、產業等範疇，分別述說著大台南不同的歷史時期、文化特色與景觀風貌，構築出大臺南多元發展的城市樣貌。

文化局長葉澤山表示，新成立的博物館辦公室設在鄭成功文物館，由文資處副研究員王世宏擔任館長，納入的台南山上水道、化石園區，以及噍吧哖等山區3大園區，也主館地方文化館等業務，符合現有的博物館法，以專責組織與專業人力，帶來更好的營運表現。

文化局說，4大館所典藏及研究展示領域跨自然史、歷史文化、技術與常民生活不同主題，呈現台南400年之特殊地位與文化深度。未來南市博將強化專業館所營運管理，提升及整合協作大台南博物館及公私立地方文化館，強化館際合作及行銷推廣，以「南博ONE」品牌，打造臺南市成為博物館之都。

南市博表示，原鄭成功文物館整修工程預計可在2023年下半年度完工並投入試營運，屆時展覽將同步全面更新，開館常設展暨特展將以「共寫台南」為目標，從各角度切講述並介紹台南自史前至今的長遠發展史，讓「台南市立博物館」成為造訪台南、認識台南的起點。

文化局從2019年起持續爭取文化部「前瞻基礎建設－博物館與地方文化館升級計畫」及相關部會補助計畫，4年來共獲補助近1億8847萬元，持續以經費挹注優化館所軟、硬體設施，健全場館專業營運機能，提供民眾良善的參觀環境及舒適的觀展體驗。

台南 博物館 文化局

延伸閱讀

暴龍化石現身佳士得

台北女子圖鑑被台南人罵翻 台南議員：竟拿文化局補助

上班竟得花2小時　竹科交通已經爛到沒救了嗎？

黑熊群突變出「熊人族」？牠雙腿站超直挺啤酒肚到處巡邏網傻眼：成精了

相關新聞

周休玩樂趣／振峰茶園露營區 觀星看雲瀑 夢幻景致

振峰茶園露營區，位於有雲海故鄉之稱的嘉義縣梅山鄉太平村，營區海拔1千至1100公尺，屬高海拔露營區，為夏秋時節避暑勝地，...

黃偉哲美食「口袋名單」曝光 網友哀：周末直接胖5公斤

學甲華宗盃排球比賽今天開打，台南市長黃偉哲在臉書貼文，有排球隊員問阿哲市長，可以推薦有什麼好吃好玩的嗎?我們想好好認識台...

最有嘉義味全民運獎座 國家級工藝大師用交趾陶檜木打造

嘉義縣首次承辦全民運動會，8日開幕，縣長翁章梁為籌辦費盡心思，邀請兩位國家級在地的工藝大師交趾陶謝東哲、木雕陳明洲老師，...

台南市立博物館今成立 納入鄭成功文物館及3處人氣園區

為彰顯文化首都的獨特定位，台南市文化局新成立二級機關「台南市立博物館」，統整轄下左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖...

林懷民祖宅「林開泰診療所舊宅」修復竣工 嘉縣古蹟活化

嘉義縣政府文化觀光局在文化部支持下，2020年針對新港鄉縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，開啟修復工程，經2多年施工竣工，目...

周末到嘉義逐鹿文創園區 遊全台部落嘉年華5大主題區

這周末去哪兒？快動身前往阿里山鄒族逐鹿文創園區，參加邁入第9年的台灣部落觀光成果嘉年華在嘉義縣，活動僅到明天；嘉義縣長翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。